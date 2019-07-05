Лэмпард обещает не ностальгировать по славным временам "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что в процессе своей работы не будет ностальгировать по прежним временам.

За 13 сезонов на "Стэмфорд Бридж" в качестве игрока Лэмпард завоевал 11 больших трофеев, включая три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



По понятным причинам Фрэнка часто сравнивают с наставником "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером, который регулярно вспоминает о своих игровых днях и эпохе сэра Алекса Фергюсона, однако 41-летний англичанин не будет пытаться возродить дух прежнего "Челси".



"Реальность такова, что наш владелец выиграл 16 трофеев за 16 лет, и это огромный успех. Он управляет клубом, исходя из своих желаний, и он всегда желает только лучшего для клуба. Надеюсь, он выбрал меня по тому же принципу".



"Может быть я ошибся, когда упомянул Дидье Дрогба и его поколение. Вы не услышите от меня: "А вот в мою эру мы привыкли делать это так, а то — этак". Я не хочу возвращаться в прошлое и говорить, как было у нас и как должно быть. Футбольный мир движется вперед очень быстро, и я не хочу отставать. Я открыт к новому".



"Мы знаем о трансферном запрете и о том, что в прошлом году "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" слегка ушли в отрыв. Мы должны быть реалистами в этом отношении, однако мы никогда не должны опускать руки в стремлении вернуть "Челси" туда, где мы заслуживаем быть".



"Я не собираюсь декларировать, что мы будем делать то и это, однако я взялся за эту работу, чтобы быть конкурентоспособным и начать сезон, стараясь побеждать. Моя задача — стремиться к успеху", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.