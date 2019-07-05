Рэднапп: "Это будет удивительный сезон, если Лэмпард попадет в топ-4"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги стало бы отличным итогом сезона для его кузена Фрэнка Лэмпарда, возглавившего "Челси".

Накануне "синие" объявили о подписании трехлетнего контракта с Лэмпардом, принимающим команду, которая едва лишилась Эдена Азара и которая до конца января 2020 не сможет подписывать новичков.



Рэднапп ожидает, что сезон 2019/20 будет очень непростым для Лэмпарда, и призывает "Челси" проявить терпение к своему новому главному тренеру.



"Это отличное назначение — не только для Фрэнка, но и для "Челси" тоже. Оно выглядит проницательным, потому что он тот, кто может стабилизировать ситуацию в клубе, когда ты лишился своего лучшего игрока и находишься под трансферным запретом".



"Они назначили одного из своих, и фанаты его обожают. Ему потребуется время, и будет много изменений. В любом случае заменить игрока вроде Эдена Азара невозможно. Ему нужно дать время, и ему дадут время — потому что он Фрэнк Лэмпард".



"От него будут ожидать попадания в топ-4, но они должны быть реалистами. Думаю, по ходу сезона будут моменты, когда они столкнулся с проблемами в достижении этой цели из-за эффекта Азара".



"У любого тренера возникнут проблемы, если лишить его игрока такого класса — у Гвардиолы, у Моуриньо, у любого. Но если они финишируют в топ-4, это будет удивительный сезон, учитывая трансферный запрет и все остальное", — сообщил Рэднапп Sky Sports.