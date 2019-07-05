Лэмпард признал, что возвращение в "Челси" — это риск

Фрэнк Лэмпард заявил, что готов рискнуть своим статусом героя и любимчика болельщиков "Челси", соглашаясь стать главным тренером "синих".

Накануне Лэмпард стал 14-м главным тренером "Челси" в эпоху Романа Абрамовича, причем Жозе Моуриньо и Гус Хиддинк успели поработать на "Стэмфорд Бридж" по два раза.



Фрэнк отлично понимает, какая судьба его ждет, если он не будет успешен в своей новой роли, однако он не боится испортить свою репутацию.



"Возможно, это риск. Я достаточно смел, чтобы признать это. Но в ту минуту, когда я начал тренерскую карьеру, я спросил себя, чего я хочу. Не хочу проявить неуважение к "Дерби", они были великолепным клубом для меня, но я хотел быть таким же амбициозным, как и в бытность игроком. Я хотел тренировать на самом высоком уровне".



"Все знают о моей связи с "Челси", поэтому очевидно, что "Челси" — этот тот клуб, который я был бы счастлив тренировать, и мне предоставилась такая возможность. Когда я начинал тренировать, я знал, что однажды у меня может появиться такая возможность, и я знал, что рискну".



"Я готов пойти на этот риск. Я должен верить в себя. Я постараюсь быть как можно более классным тренером, как и старался в качестве игрока. Я осознаю риск, но я хочу узнать, смогу ли я быть столь же успешен в качестве тренера".



"Легко указывать на это пальцем и сравнивать меня с другими людьми, которые возвращались в свои бывшие клубы, однако ты должен быть достаточно хорош и обладать правильным настроем, чтобы делать эту работу. Ты не сможешь ее делать только потому, что когда-то играл за клуб. Именно это ищет клуб, а не просто того, кто имеет связь с клубом", — цитирует Лэмпарда Goal.