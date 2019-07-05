"Юнайтед" и "Арсенал" узнали цену за Умтити

"Барселона" установила цену в 60 миллионов евро (53.8 млн. фунтов) за защитника Самюэля Умтити, которым этим летом интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года, но основным игроком на "Ноу Камп" так и не стал, а в минувшем сезоне провел лишь 14 матчей во всех соревнованиях.



В данный момент "Барселона" находится на пороге приобретения Антуана Гризманна из "Атлетико", а вдобавок хочет вернуть из ПСЖ Неймара, и столь затратные трансферы необходимо чем-то возместить.



Отбить часть своих затрат "Барселона", также купившая Френки Де Йонга, Нето и Эмерсона, как раз планирует с помощью продажи 25-летнего Умтити, утверждает Daily Mirror.



Испанский гранд надеется привлечь к игроку сборной Франции интерес из Премьер-Лиги, и если для "Арсенала" Самюэль едва ли вписывается в трансферный бюджет, но для "Юнайтед" вполне мог бы стать альтернативой Харри Магуайру из "Лестера".