"Юнайтед" и "Арсенал" узнали цену за Умтити

Самюэль Умтити "Барселона" установила цену в 60 миллионов евро (53.8 млн. фунтов) за защитника Самюэля Умтити, которым этим летом интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года, но основным игроком на "Ноу Камп" так и не стал, а в минувшем сезоне провел лишь 14 матчей во всех соревнованиях.

В данный момент "Барселона" находится на пороге приобретения Антуана Гризманна из "Атлетико", а вдобавок хочет вернуть из ПСЖ Неймара, и столь затратные трансферы необходимо чем-то возместить.

Отбить часть своих затрат "Барселона", также купившая Френки Де Йонга, Нето и Эмерсона, как раз планирует с помощью продажи 25-летнего Умтити, утверждает Daily Mirror.

Испанский гранд надеется привлечь к игроку сборной Франции интерес из Премьер-Лиги, и если для "Арсенала" Самюэль едва ли вписывается в трансферный бюджет, но для "Юнайтед" вполне мог бы стать альтернативой Харри Магуайру из "Лестера".


Метки Арсенал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Умтити

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2019 10:00

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  1. pozitiv4ik 05.07.2019 10:09 # pozitiv4ik
    если шо у него колено в минусе

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  2. selfish 05.07.2019 10:08 # selfish
    Бездарь

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  3. chebrec 05.07.2019 10:01 # chebrec
    Ладно маню но арсинал то куда

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