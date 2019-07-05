Буффон отклонил несколько предложений из Премьер-Лиги

Агент голкипера Джанлуиджи Буффона объявил, что его клиент отклонил несколько предложений из Премьер-Лиги этим летом, чтобы вернуться в "Ювентус".

После всего одного сезона в ПСЖ, накануне Буффон вернулся в "Ювентус", где ранее в своей карьере отыграл 17 лет.



Контракт Джанлуиджи с чемпионами Серии А рассчитан на один сезон, в течение которого он гарантированно сыграет минимум 10 матчей и заработает 1.35 млн. фунтов. Однако у 41-летнего итальянца были гораздо более заманчивые в финансовом отношении предложения.



"У него было много предложений, особенно из Премьер-Лиги, а также из других больших лиг. Я не называю имен, это не в моем стиле, но я думаю, вы без труда догадаетесь".



"Буффон всегда принимал решения своим сердцем, а не своим кошельком. Его возвращение домой можно сравнить с мужем, которому после авантюры не терпится снова обнять свою жену", — сообщил агент Сильвано Мартина в эксклюзивном интервью Daily Mail.