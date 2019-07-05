Дзола недоволен, что "Челси" поздно сообщил ему о расставании

Джанфранко Дзола Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола недоволен, что "синие" слишком поздно ему сообщили о расставании.

Сезон 2018/19 Дзола, легенда "Челси", отработал помощником своего соотечественника Маурицио Сарри.

Джанфранко был приставлен к экс-рулевому "Наполи" по инициативе лондонского клуба, поэтому, когда Сарри ушел в "Ювентус" в прошлом месяце, то Дзолу с собой брать не стал.

А принявший управление "синими" Фрэнк Лэмпард привел собственный тренерский штаб, что заставило Дзолу покинуть "Стэмфорд Бридж". Джанфранко жалеет, что ситуация прояснилась для него слишком поздно, и он уже не успевает начать новый сезон в качестве главного тренера какой-либо команды.

"Я достаточно поздно узнал, что мне суждено уйти, и к тому времени позиции главного тренера в других командах уже были закрыты".

"Тем не менее, это незначительная проблема для меня. Минувший сезон был важен для моей карьеры. Для меня было полезно поработать в топ-клубе вместе с тренером топ-уровня".

"Я уже пробовал себя главным тренером прежде, и я собираюсь к этому вернуться. Однако замечательно, что мне удалось поработать с Маурицио в "Челси", — сообщил Дзола The Sun.


Метки Дзола, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1546

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  1. mixmaster 05.07.2019 09:51 # mixmaster
    тупой аки пинс. ясно сразу было после того, как сарри свалил

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  2. largo-winch 05.07.2019 09:34 # largo-winch
    Просто михайло положил болтяру на сайт, вот и ты поздно узнал обо всём

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  3. keane16 05.07.2019 09:18 # keane16
    Ничего удивительного. Лошадиное ебало не понял, что пенсы со всеми своими легендами обращаются, как с сосольдами потными?

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  4. januzaj00 05.07.2019 09:10 # januzaj00
    Свою легенду Дзолу выгнали, такая же участь ждёт и сутулого. А вы на что надеетесь , пенсы?)) Думаете, как САФ, будет всю карьеру в щолси проведёт
    Эхехехеххе

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  5. liverbro 05.07.2019 08:39 # liverbro
    Ребят,чё,так сильно бомбит по Челси?)

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  6. iskander8sg 05.07.2019 08:24 # iskander8sg
    Сасари тренер топ-уровня, смешно

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  7. manchester-kz 05.07.2019 08:06 # manchester-kz
    из этой синей помойки никто не уходит довольным

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  8. chr1s8rown 05.07.2019 08:03 # chr1s8rown
    Ну это ж щельси.
    Выгнали ж бриджа ради извращенца тери

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