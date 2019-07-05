Дзола недоволен, что "Челси" поздно сообщил ему о расставании

Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола недоволен, что "синие" слишком поздно ему сообщили о расставании.

Сезон 2018/19 Дзола, легенда "Челси", отработал помощником своего соотечественника Маурицио Сарри.



Джанфранко был приставлен к экс-рулевому "Наполи" по инициативе лондонского клуба, поэтому, когда Сарри ушел в "Ювентус" в прошлом месяце, то Дзолу с собой брать не стал.



А принявший управление "синими" Фрэнк Лэмпард привел собственный тренерский штаб, что заставило Дзолу покинуть "Стэмфорд Бридж". Джанфранко жалеет, что ситуация прояснилась для него слишком поздно, и он уже не успевает начать новый сезон в качестве главного тренера какой-либо команды.



"Я достаточно поздно узнал, что мне суждено уйти, и к тому времени позиции главного тренера в других командах уже были закрыты".



"Тем не менее, это незначительная проблема для меня. Минувший сезон был важен для моей карьеры. Для меня было полезно поработать в топ-клубе вместе с тренером топ-уровня".



"Я уже пробовал себя главным тренером прежде, и я собираюсь к этому вернуться. Однако замечательно, что мне удалось поработать с Маурицио в "Челси", — сообщил Дзола The Sun.