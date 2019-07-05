Дзола недоволен, что "Челси" поздно сообщил ему о расставании
Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола недоволен, что "синие" слишком поздно ему сообщили о расставании.
Сезон 2018/19 Дзола, легенда "Челси", отработал помощником своего соотечественника Маурицио Сарри.
Джанфранко был приставлен к экс-рулевому "Наполи" по инициативе лондонского клуба, поэтому, когда Сарри ушел в "Ювентус" в прошлом месяце, то Дзолу с собой брать не стал.
А принявший управление "синими" Фрэнк Лэмпард привел собственный тренерский штаб, что заставило Дзолу покинуть "Стэмфорд Бридж". Джанфранко жалеет, что ситуация прояснилась для него слишком поздно, и он уже не успевает начать новый сезон в качестве главного тренера какой-либо команды.
"Я достаточно поздно узнал, что мне суждено уйти, и к тому времени позиции главного тренера в других командах уже были закрыты".
"Тем не менее, это незначительная проблема для меня. Минувший сезон был важен для моей карьеры. Для меня было полезно поработать в топ-клубе вместе с тренером топ-уровня".
"Я уже пробовал себя главным тренером прежде, и я собираюсь к этому вернуться. Однако замечательно, что мне удалось поработать с Маурицио в "Челси", — сообщил Дзола The Sun.
05.07.2019 08:00
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Последние комментарии:
тупой аки пинс. ясно сразу было после того, как сарри свалил
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Просто михайло положил болтяру на сайт, вот и ты поздно узнал обо всём
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Ничего удивительного. Лошадиное ебало не понял, что пенсы со всеми своими легендами обращаются, как с сосольдами потными?
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Свою легенду Дзолу выгнали, такая же участь ждёт и сутулого. А вы на что надеетесь , пенсы?)) Думаете, как САФ, будет всю карьеру в щолси проведёт
Эхехехеххе
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Ребят,чё,так сильно бомбит по Челси?)
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Сасари тренер топ-уровня, смешно
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из этой синей помойки никто не уходит довольным
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Ну это ж щельси.
Выгнали ж бриджа ради извращенца тери
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