Гомеш: "Эвертон" — это любовь с первого взгляда"

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш объяснил, почему вернулся в мерсисайдский клуб этим летом.

Минувший сезон Гомеш провел у "ирисок" на правах аренды из "Барселоны", сыграв 29 матчей и став ключевым игроком для своего соотечественника Марку Силвы.



В прошлом месяце "Эвертон" выкупил 25-летнего португальца за 22 миллиона фунтов, и на "Гудисон Парк" Андре чувствует себя счастливее, чем в одной команде с Лионелем Месси.



"Я получил хороший опыт в "Барселоне". Я провел там два года. Я значительно прибавил и гораздо лучше узнал свою игру".



"Однако "Эвертон" предоставил мне очень хорошую возможность, чтобы начать все заново. Люди здесь наделили меня уверенностью и помогли наслаждаться своей жизнью".



"Это была любовь с первого взгляда. Я очень ценю, как меня приняли болельщики. Я приехал травмированным, и поначалу мне было непросто, но они поддерживали меня".



"Конечно, "Барселона" была важным этапом для меня. Там я играл с Иньестой, Месси и Серхио Бускетсом — лучшими игрокам в мире, поэтому я рад, что побывал в "Барселоне", — цитирует Гомеша Sky Sports.



Также Андре рассказал о своих амбициях на новый сезон.



"Мы хотим попасть в еврокубки, это главная цель для клуба. Мы упорно работаем над этим. В прошлом сезоне у нас были хорошие моменты и плохие моменты, но мы очень хорошо финишировали, и было бы хорошо так же начать следующий сезон".



"Мы внутри клуба разговаривали о попадании в еврокубки, мы хотим там выступать. Думаю, нам это под силу, поэтому мы работаем в этом направлении", — добавил Гомеш.