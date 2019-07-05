Сульшер консультировался у своих игроков насчет Магуайра

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер интересовался мнением своих игроков насчет защитника "Лестера" Харри Магуайра.

На текущей неделе стало известно, что "красные дьяволы" улучшили свое предложение по Магуайру до 70 миллионов фунтов, однако "Лестер" не спешит соглашаться и надеется выручить за свою звезду 90 млн.



К столь решительным действиям Сульшер перешел после того, как получил положительную характеристику на Магуайра от своих звезд, знакомых с Харри по сборной Англии.



По информации Daily Mirror, Оле Гуннар разговаривал насчет 26-летнего защитника "лис" с Эшли Янгом, Крисом Смоллингом, Филом Джонсом, Джесси Лингардом и Маркусом Рэшфордом, и все они рекомендовали Сульшеру купить Магуайра.



В дополнение к скаутским отчетам, от своих подопечных Сульшер узнал, что Магуайр является скромным парнем с великолепным характером, а также хорошо влияет на атмосферу в раздевалке.