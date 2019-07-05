Почему Лэмпард — идеальный человек для "Челси" здесь и сейчас

Лэмпард, как и ожидалось, заступил на должность главного тренера "Челси", где в свое время стал легендой на футбольном поле. Перед Фрэнком стоит ряд специфических задач в условиях трансферного бана, наложенного на "синих" ФИФА, и от решения этих задач будет зависеть будущее клуба.

Как только Фрэнк Лэмпард начал самостоятельную тренерскую карьеру в "Дерби", стало понятно что рано или поздно на повестке дня окажется вопрос о возвращении легендарного игрока в "Челси" в качестве менеджера. Но, наверное, никто не ждал, что вопрос этот поднимется так скоро, и после всего лишь одного сезона в своей менеджерской карьере Лэмпард встанет у руля "Челси".



Нет сомнений, что и сам Фрэнк не планировал переходить на новый для себя уровень так быстро — в "Дерби" у него были все условия для планомерного знакомства с новой для него профессией. Владелец "баранов" Мел Моррис с радостью бы продлил отношения с молодым менеджером, даже после неудачи в финале плей-офф Чемпионшипа, где "Дерби" уступил "Астон Вилле".



Но обстоятельства сложились таким образом, что "Челси" понадобился тренер, готовый работать как минимум сезон в условиях, когда придется довольствоваться лишь теми игроками, что находятся на контрактах. В такой ситуации руководители "Челси" увидели оптимальным вариантом как раз легендарного игрока и патриота клуба, который неплохо зарекомендовал себя в первом сезоне работы в "Дерби" в том числе и в качественном использовании арендованных у "Челси" игроков — защитника Фрэнка Томори и полузащитника Мейсон Маунта. Вместе с феноменально раскрывшимся при Лэмпарде воспитанником "Ливерпуля" Харри Уилсоном, эти игроки стали подтверждением умения Лэмпарда работать с молодежью. При нем также регулярно играл в основе 18-летний Джейден Богл, получили свой шанс и другие воспитанники "баранов".



Первое, чем впечатлил руководство "Челси" Фрэнк в "Дерби" — как раз умением раскрыть лучшие качества молодых игроков, включая состоящих на контракте с "Челси". Логично предположить, что в условиях, когда "синим" придется на год забыть о трансферной деятельности, именно за счет внутренних резервов клуб может получить усиление в новом сезоне. Человек со стороны в такой ситуации вряд ли успел бы правильно оценить потенциал имеющихся на "Стэмфорд Бридж" игроков, а вот Фрэнк Лэмпард мало того что отлично знаком с клубной структурой "синих" и всеми теми парнями, что занимались рядом с ним в клубной академии, так еще и наглядно продемонстрировал умение создать условия для прогресса молодежи.



Те же Томори и Маунт сейчас получат уникальный для себя шанс проявить себя в "Челси", чего не было бы без трансферного бана и появления в качестве менеджера клуба Фрэнка Лэмпарда. При всей перспективности того же Маунта, "Челси" уже пару десятилетий является клубом, где сложнее всего пробиться из академии в основной состав, но сейчас у молодых игроков действительно есть реальный шанс сделать это.



Первоочередной задачей Лэмпарда, после формирования тренерского штаба, будет изучение уже знаменитого "арендного батальона" "Челси", который насчитывает несколько десятков игроков, состоящих на контрактах на "Стэмфорд Бридж", но регулярно отправляющихся в аренду в клубы-сателлиты. Именно в нем он может найти возможности для усиления состава "Челси" — не только количественного, но и качественного.



И речь тут не только о молодых игроках. У "Челси" на контрактах есть и такие опытные футболисты, как Тьемуэ Бакайоко, Мичи Батшуайи, Марио Пашалич, Кенеди, Курт Зума, Марко Ван Гинкел — кто-то из них, наверняка, останется в команде для увеличения скамейки, но для всех и каждого в составе "синих" сейчас есть возможность провести перезагрузку при новом менеджере.



Задача найти внутренние ресурсы для усиления и обойтись той обоймой игроков, что уже есть на контрактах в "Челси" без ушедшего в "Реал" лидера Эдена Азара, звучит не слишком привлекательно для маститого менеджера. Вряд ли за такую работу взялся бы кто-то из разряда топ-менеджеров, так как задачу остаться в топ-4 и достойно выступить в Лиге Чемпионов в таком клубе, как "Челси", никто отменять не будет и сейчас. В этом кроется еще одна причина того, почему "Челси" обратился к Лэмпарду как к человеку, который просто не мог отказать клубу — при всем желании не форсировать развитие своей тренерской карьеры.



Стоит отметить еще и психологический момент. Любой менеджер со стороны в такой ситуации — к примеру, оказавшийся на пару дней свободным Рафаэль Бенитес, не получил бы и доли той поддержки болельщиков, что будет у Лэмпарда. Во многом сейчас Фрэнк находится в том же положении, что и Оле Гуннар Сульшер в момент своего прихода в "Манчестер Юнайтед" после отставки Моуриньо.



Любой здравомыслящий болельщик клуба понимает, в сколь сложный момент принял клуб Лэмпард, и ему гарантирована безусловная поддержка, как минимум в первые месяцы работы. Если он еще и примет ряд тактических решений, которые болельщики требовали от Маурицио Сарри — вернет на привычную позицию Канте и даст больше игрового времени Лофтус-Чику и Хадсон-Одои — получит такой же позитивный эмоциональный фон для работы, которым воспользовался Сульшер в "Юнайтед" в первые недели, чтобы получить постоянный контракт.



При всех сомнениях в том, готов ли Лэмпард к тому, чтобы быть успешным менеджером "Челси" уже сейчас, мало у кого есть сомнения в том, что у него есть все задатки для того, чтобы стать хорошим тренером. Не стоит забывать и о том, что за кулисами у Фрэнка есть два ценных советчика — отец и дядя, Фрэнк Лэмпард-старший и Харри Рэднапп. Авторитета же среди игроков Лэмпарду не занимать, поскольку его славные деньки на "Стэмфорд Бридж" в качестве игрока — это всего лишь футбольное "вчера", да и в нынешнем составе "синих" после ухода Азара нет капризных звезд, с которыми было бы сложно молодому менеджеру.



Конечно, хватает тех, кто относится скептически к Фрэнку Лэмпарду-менеджеру у руля "Челси — как среди поклонников "синих", так и среди английских журналистов, которые достаточно осторожно оценивают перспективы "Челси" в новом сезоне. Кроме первейшей проблемы с невозможностью усилить состав на трансферном рынке, есть и проблема с отсутствием баланса в отряде игроков, которые достались Лэмпарду от Сарри. В первую очередь это касается середины поля, где непонятно, как использовать самого дорогого новичка прошлого лета Жоржиньо, и не очень ясно ,на кого рассчитывать в нападении в роли лидера атак.



Конкуренция в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги будет жаркой, и не только потому, что есть шесть традиционных соискателей путевок в Лигу Чемпионов. В новом сезоне вполне можно ждать прогресса от кого-то из желающих расширить топ-6 — "Эвертона", "Лестера", "Вест Хэма" или "Вулверхэмптона". И здесь необходимость выдерживать игру на нескольких фронтах в условиях ограниченного кадрового ресурса будет еще одной сложностью для Лэмпарда. В Чемпионшипе он привык к плотному графику с "Дерби", но там все участники турнира были в равных условиях, перед необходимостью сыграть 46 матчей в чемпионате, а в Премьер-Лиге есть те, кто играет в еврокубках, и те, кто может сосредоточиться лишь на внутреннем первенстве.



"Челси" выглядит наиболее уязвимым в топ-6 — с ограниченным составом и неопытным менеджером, на фоне трофейно успешного, но неубедительного по качеству игры прошлого сезона, без ушедшего в "Реал" лучшего игрока. Обо всем этом нужно помнить, формируя собственные ожидания от первого сезона Фрэнка Лэмпарда в "Челси" в роли менеджера. Но о чем также не стоит забывать — "Челси" выиграл Лигу Чемпионов при временщике Ди Маттео, чьими очевидными ассистентами в раздевалке были Лэмпард, Терри и Дрогба. Тогда "Челси" также был в очень сложных условиях — без опытного менеджера и с рядом кадровых и организационных проблем, но свой пока что единственный Кубок чемпионов "синие" выиграли именно в ту пору — когда от них этого никто не ждал.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru