Бывший капитан "Эвертона" Фил Ягиелка вернулся в "Шеффилд Юнайтед" спустя 12 лет.

В 2007 году, когда "Шеффилд Юнайтед" последний раз вылетал из Премьер-Лиги, Ягиелка ушел от "клинков" в "Эвертон" по сделке стоимостью 4 миллиона фунтов.



До своего ухода Фил, воспитанник академии "клинков", успел сыграть 287 матчей, поспособствовав выходу родного клуба в элиту в 2006 году.



Теперь 36-летний защитник возвращается домой и достается "Шеффилд Юнайтед" совершенно бесплатно — "ириски" не стали продлевать контракт с ветераном, который в минувшем сезоне не имел места в стартовом составе.



Контракт Ягиелки, сыгравшего 40 матчей за сборную Англии, с "клинками" рассчитан только на сезон 2019/20.



"Я не должен подписывать игроков только для того, чтобы фанаты похлопали нас по плечу, но мы подписываем Фила, потому что он действительно хороший футболист, и такого рода сильная личность нам пригодится в нашем первом сезоне после возвращения в Премьер-Лигу".



"Как вы знаете, у него есть своя история с клубом, и это великолепно, но больше меня радует то желание, которое я увидел, встретившись с ним", — сообщил главный тренер "клинков" Крис Уайлдер.