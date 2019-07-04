"Вест Хэм" близок к продаже Арнаутовича

"Вест Хэм" близок к тому, чтобы согласиться на продажу нападающего Марко Арнаутовича в неназванный китайский клуб.

На днях "молотобойцы" уже отклонили одно предложение по Арнаутовичу в размере 19.7 млн. фунтов, оскорбившись столь низкой суммой сами и раздосадовав игрока, чей брат и агент Даниэль немедленно обрушился с критикой на "Вест Хэм".



Тем не менее, как утверждает Sky Sports, "Вест Хэм" все равно ожидает, что 30-летний австриец покинет клуб в это трансферное окно.



Football.London добавляет, что китайский клуб, заинтересованный в услугах Марко, уже сделал свое второе предложение, которое составило 22.5 млн. фунтов и которое, вероятно, будет принято.



Отметим, что Арнаутович лишь в январе заключил новый долгосрочный контракт с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю. В этом контракте была предусмотрена действовавшая до 14 июня опция по выкупу за 40 млн. фунтов.



В случае продажи Арнаутовича, "Вест Хэму" придется поделиться 20 процентами от превышения суммы в 20 млн. фунтов с бывшим клубом Марко "Стоуком".