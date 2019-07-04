"Арсенал" продал Давида Оспину в "Наполи"

Давид Оспина "Арсенал" попрощался уже со вторым голкипером за это лето, продав Давида Оспину в "Наполи".

Пять лет назад "канониры" приобрели Оспину у "Ниццы" за 4 миллиона евро (3.6 млн. фунтов). За это время Давид успел дважды выиграть Кубок Англии, но с ролью запасного голкипера смириться никак не смог.

Желание играть регулярно подтолкнуло Оспину к переходу в "Наполи" прошлым летом. Давид хорошо адаптировался в Серии А и убедил итальянский клуб выкупить его у "Арсенала".

По информации Goal, "канониры" получили за 30-летнего игрока сборной Колумбии около 3.5 млн. евро (3.1 млн. фунтов).

Добавим, что ранее этим летом "Арсенал" покинул Петр Чех, который завершил игровую карьеру и теперь является советником в "Челси". В новом сезоне за вратарский свитер на "Эмирейтс" будут сражаться Бернд Лено и Эмилиано Мартинес.


Метки Арсенал, Наполи, Оспина, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 21:00

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  1. andrew10 04.07.2019 21:30 # andrew10
    Всего хорошего Давидка. Жаль его немного,уж слишком хорош был для второго номера. Все ж первый номер сборной был на ЧМ

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  2. gunars 04.07.2019 21:28 # gunars
    Удачи Ооооооооооооооооооспина!

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  3. arsenalekc 04.07.2019 21:18 # arsenalekc
    Удачи Давиду!
    И будем смотреть на Мартинеса почаще - думаю потенциал для роста у него еще есть.

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