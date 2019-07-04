"Арсенал" продал Давида Оспину в "Наполи"

"Арсенал" попрощался уже со вторым голкипером за это лето, продав Давида Оспину в "Наполи".

Пять лет назад "канониры" приобрели Оспину у "Ниццы" за 4 миллиона евро (3.6 млн. фунтов). За это время Давид успел дважды выиграть Кубок Англии, но с ролью запасного голкипера смириться никак не смог.



Желание играть регулярно подтолкнуло Оспину к переходу в "Наполи" прошлым летом. Давид хорошо адаптировался в Серии А и убедил итальянский клуб выкупить его у "Арсенала".



По информации Goal, "канониры" получили за 30-летнего игрока сборной Колумбии около 3.5 млн. евро (3.1 млн. фунтов).



Добавим, что ранее этим летом "Арсенал" покинул Петр Чех, который завершил игровую карьеру и теперь является советником в "Челси". В новом сезоне за вратарский свитер на "Эмирейтс" будут сражаться Бернд Лено и Эмилиано Мартинес.