Андер Эррера присоединился к ПСЖ
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера официально присоединился к ПСЖ, заключив контракт сразу на пять лет.
С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" посреди минувшего сезона Эррера превратился в ключевого игрока команды, после чего клуб решил обсудить с Андером продление истекавшего контракта.
Однако уже было слишком поздно. Ни по финансовым условиям, ни по длительности трудового договора "Юнайтед" не смог составить конкуренцию ПСЖ, и Эррера покинул "Олд Траффорд" свободным агентом, чтобы сегодня присоединиться к чемпионам Лиги 1.
Всего 29-летний испанец провел 189 матчей за "дьяволов" в течение пяти лет, забив 20 голов и отдав 27 результативных передач. За это время Эррера успел выиграть Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
"ПСЖ — величайший клуб во Франции. Он продолжает совершенствоваться и сражается за каждый трофей. Я предвкушаю, как перееду в Париж и буду защищать эти цвета".
"Я надеюсь, что со мной клуб продолжит творить историю! Переходя сюда, я испытываю удивительные ощущения. Также я люблю этот город. Париж — самый красивый город в мире".
"Я обещаю три вещи со своей стороны: работу, профессионализм и страсть. Также я обещаю улучшить свой французский, потому что язык — это очень важно для взаимопонимания в команде", — сообщил Эррера.
04.07.2019 20:25
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30 лет и контракт на пять лет, норм развел. Будет до 35 лет сидеть и считать бабосы на лавке. Никакой Китай не нужен. Это как Бале в Реале, получает бабки и гоняет играть в гольф.
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Да и скатертью дорожка.
P.S. ПСЖ - величайший клуб Франции, созданный лишь в 1970 году. Только с прибытием шейхов стал катироваться как мощная сила. До шейхов чемпионом был дважды, первый титул взяли через 15 лет после основания. После покупки шейхов взяли 6 чемпионств за 7 лет.
Ох и знатный же этот Эрерра жополиз
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Сука, как же полыхаю
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МЮ наконец то избавились от главного жополиза тренерских задниц и абсолютный балласт. ПСЖ - "боги" трансферов !
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Кто у ПСЖ отвечает за трансферы и контракты?
Пятилетний контакт с двадцатидевятилетним летним игроком не первого калибра, омегалол.
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МЮ ж бизнес кар, могут себе позволить отпускать игроков свободными агентами)))
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