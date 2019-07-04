Андер Эррера присоединился к ПСЖ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера официально присоединился к ПСЖ, заключив контракт сразу на пять лет.

С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" посреди минувшего сезона Эррера превратился в ключевого игрока команды, после чего клуб решил обсудить с Андером продление истекавшего контракта.



Однако уже было слишком поздно. Ни по финансовым условиям, ни по длительности трудового договора "Юнайтед" не смог составить конкуренцию ПСЖ, и Эррера покинул "Олд Траффорд" свободным агентом, чтобы сегодня присоединиться к чемпионам Лиги 1.



Всего 29-летний испанец провел 189 матчей за "дьяволов" в течение пяти лет, забив 20 голов и отдав 27 результативных передач. За это время Эррера успел выиграть Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.



"ПСЖ — величайший клуб во Франции. Он продолжает совершенствоваться и сражается за каждый трофей. Я предвкушаю, как перееду в Париж и буду защищать эти цвета".



"Я надеюсь, что со мной клуб продолжит творить историю! Переходя сюда, я испытываю удивительные ощущения. Также я люблю этот город. Париж — самый красивый город в мире".



"Я обещаю три вещи со своей стороны: работу, профессионализм и страсть. Также я обещаю улучшить свой французский, потому что язык — это очень важно для взаимопонимания в команде", — сообщил Эррера.