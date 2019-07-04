Гендузи: "У меня лучшая прическа в Премьер-Лиге"

Маттео Гендузи и Давид Луис Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи объявил себя обладателем лучшей прически во всей Премьер-Лиге.

Год назад для многих стало сюрпризом, что приглашенный из второго французского дивизиона юниор сразу попал в первую команду "канониров". Еще больше Маттео удивил, когда закрепился в качестве основного игрока.

20-летний Гендузи сыграл 36 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, однако сам Маттео считает, что он был хорош не только своей игрой.

"У меня длинные волосы с юных лет. У меня такая же прическа, как у моего младшего брата и моей мамы — но не у папы, у которого сейчас не так много волос. Надеюсь, мои волосы останутся длиннее, чем у него!"

"Что касается сравнений с Давидом Луисом, то я считаю его действительно хорошим игроком, поэтому я рад, когда нас сравнивают".

"И все же я считаю, что у меня самая лучшая прическа в Премьер-Лиге. У кого худшая? У Маруана Феллайни, хотя он уже ушел. Он словно худшая версия меня!" — сообщил Гендузи FourFourTwo.


Метки Арсенал, Гендузи, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 04.07.2019 21:32 # kojan
    У Маттео лучшая причёска в АПЛ, а у ливерни лучше всех заштопанный геморрой и лучшая серия без титула в 30(!) лет. Гей-парадным таких же успехов и на следующие 30 лет.

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  2. andrew10 04.07.2019 20:56 # andrew10
    Нашел чем гордиться

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  3. ilovemanutd 04.07.2019 20:55 # ilovemanutd
    А то, что Феллайни подстригся давно его не волнует

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  4. ezh28 04.07.2019 20:46 # ezh28
    А на очке у него такая же прическа?

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  5. fc-oil 04.07.2019 20:33 # fc-oil
    Совсем голову напекло от гнезда

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  6. gunars 04.07.2019 20:23 # gunars
    Красава Матео! Так их всех и постоянно!

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  7. vagifspurs 04.07.2019 20:01 # vagifspurs
    Вахахахахах!!!!!! Реальный гей гуннер!

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