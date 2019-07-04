Гендузи: "У меня лучшая прическа в Премьер-Лиге"

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи объявил себя обладателем лучшей прически во всей Премьер-Лиге.

Год назад для многих стало сюрпризом, что приглашенный из второго французского дивизиона юниор сразу попал в первую команду "канониров". Еще больше Маттео удивил, когда закрепился в качестве основного игрока.



20-летний Гендузи сыграл 36 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, однако сам Маттео считает, что он был хорош не только своей игрой.



"У меня длинные волосы с юных лет. У меня такая же прическа, как у моего младшего брата и моей мамы — но не у папы, у которого сейчас не так много волос. Надеюсь, мои волосы останутся длиннее, чем у него!"



"Что касается сравнений с Давидом Луисом, то я считаю его действительно хорошим игроком, поэтому я рад, когда нас сравнивают".



"И все же я считаю, что у меня самая лучшая прическа в Премьер-Лиге. У кого худшая? У Маруана Феллайни, хотя он уже ушел. Он словно худшая версия меня!" — сообщил Гендузи FourFourTwo.