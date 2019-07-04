Лэмпард: "Самое серьезное испытание в моей карьере"

Фрэнк Лэмпард назвал свое назначение главным тренером "Челси" самым серьезным испытанием в своей карьере.

Лэмпард возглавил "Челси", имея за плечами всего один сезон в тренерской профессии. Фрэнк принимает команду, которая едва лишилась своего лучшего игрока в лице Эдена Азара и которая находится под трансферным запретом.



41-летний англичанин отлично понимает, какой вызов перед ним стоит, и не ожидает к себе особого отношения из-за своих заслуг перед "Челси" как игрока.



"Да, это самое сложное испытание в моей карьере. Моя игровая карьера закончена, оставив после себя замечательные воспоминания. На ее пути передо мной возникали испытания, и мне это всегда нравилось. Когда я переходил сюда 19 лет назад, это тоже было испытание".



"Помню, я возвращался домой в то время, а по радио люди говорили, стоило ли тратить 11 миллионов фунтов на меня. Я упорно трудился, чтобы развеять те сомнения, а теперь я буду упорно трудиться, чтобы быть столь же успешным и как тренер".



"Когда я начинал тренировать в прошлом году, это тоже было испытание. Я не хочу особого отношения к себе из-за своей карьеры игрока. Я хочу, чтобы обо мне судили по моей работе здесь", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.