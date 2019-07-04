Лэмпард будет строить команду вокруг Канте

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что будет строить свою команду вокруг полузащитника Нголо Канте.

Весь минувший сезон Канте отыграл на непривычной для себя позиции. Маурицио Сарри, предшественник Лэмпарда, предпочитал использовать в опорной зоне своего любимчика Жоржиньо, тогда как Нголо действовал ближе к атаке и со смещением от центра.



На этой позиции Канте был отнюдь не плох. Однако репутация Нголо как одного из лучших опорников мира и игровые проблемы Жоржиньо заставляли болельщиков "Челси" постоянно недоумевать.



Назначение Лэмпарда сулит большие изменения в плане того, как будут играть "синие". И есть все шансы, что Фрэнк будет использовать Канте по назначению.



"Думаю, я достаточно громко высказывался насчет этого прежде, но повторюсь: Канте является одним из величайших полузащитников в мире".



"В последние несколько лет он играл выдающимся образом, и одна из приятных сторон моей работы заключается в том, что я смогу работать с игроками его мастерства".



"Моя задача — заставить его и всю команду показывать свою лучшую игру. Мне повезло, что у меня есть игрок вроде него, потому что я знаю его мастерство и его качества. Я постараюсь, чтобы он играл в свой лучший футбол", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.