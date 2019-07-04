Лэмпард будет строить команду вокруг Канте

Нголо Канте Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что будет строить свою команду вокруг полузащитника Нголо Канте.

Весь минувший сезон Канте отыграл на непривычной для себя позиции. Маурицио Сарри, предшественник Лэмпарда, предпочитал использовать в опорной зоне своего любимчика Жоржиньо, тогда как Нголо действовал ближе к атаке и со смещением от центра.

На этой позиции Канте был отнюдь не плох. Однако репутация Нголо как одного из лучших опорников мира и игровые проблемы Жоржиньо заставляли болельщиков "Челси" постоянно недоумевать.

Назначение Лэмпарда сулит большие изменения в плане того, как будут играть "синие". И есть все шансы, что Фрэнк будет использовать Канте по назначению.

"Думаю, я достаточно громко высказывался насчет этого прежде, но повторюсь: Канте является одним из величайших полузащитников в мире".

"В последние несколько лет он играл выдающимся образом, и одна из приятных сторон моей работы заключается в том, что я смогу работать с игроками его мастерства".

"Моя задача — заставить его и всю команду показывать свою лучшую игру. Мне повезло, что у меня есть игрок вроде него, потому что я знаю его мастерство и его качества. Я постараюсь, чтобы он играл в свой лучший футбол", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Канте, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 04.07.2019 18:44 # sausage
    Если так посудить, то Сарри мог загубить карьеру Жоржиньо. В такой роли, какой он его использовал, вряд ли он где ещё пригодится. По-любому надо перестраиваться, как модно говорить, выходить из зоны комфорта. А годков-то уже 27. Что теперь Лэмпс с ним будет делать, если Канте в опорку вернёт?

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  2. chelsiukpro 04.07.2019 18:44 # chelsiukpro
    Ебатттььь начинается сага опять вернуть в опорку! - зачем если Канте проявил себя в атаке и за одно хорошо справлялись в центре

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  3. mancunia-planet 04.07.2019 18:38 # mancunia-planet
    Этот трансферный бан не особо помеха для синяков, состав в целом хороший, хотя им не помешал бы готовый топ форвард

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  4. lampard78 04.07.2019 18:33 # lampard78
    Прям бальзам после сумасшедшего курильщика.

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  5. thegodfather 04.07.2019 18:11 # thegodfather
    А, ну если так, то изи чашка апл и лч

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  6. klementino 04.07.2019 18:08 # klementino
    АПЛ можно не начинать

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