"Сити" все еще надеется приобрести Канселу
"Манчестер Сити" все еще надеется приобрести правого защитника "Ювентуса" Жоау Канселу.
На текущей неделе в итальянской прессе появилась информация, что переговоры "Сити" и "Ювентуса" зашли в тупик, и теперь в борьбе за Канселу лидирует "Бавария".
Однако Sky Sports утверждает, что "горожане" все еще надеются приобрести Жоау — при одном условии. Чемпионы Премьер-Лиги потратятся на 25-летнего португальца, только если избавятся от Данило.
При этом "Сити" готов как включить Данило в сделку по Канселу, так и отправить игрока сборной Бразилии в какой-нибудь другой клуб.
Желание главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы укрепить правый фланг обороны связано с тем, что в минувшем сезоне Данило не выдерживал конкуренции с Кайлом Уолкером, за свои успехи награжденным новым контрактом.
04.07.2019 17:00
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