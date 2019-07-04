"Сити" все еще надеется приобрести Канселу

"Манчестер Сити" все еще надеется приобрести правого защитника "Ювентуса" Жоау Канселу.

На текущей неделе в итальянской прессе появилась информация, что переговоры "Сити" и "Ювентуса" зашли в тупик, и теперь в борьбе за Канселу лидирует "Бавария".



Однако Sky Sports утверждает, что "горожане" все еще надеются приобрести Жоау — при одном условии. Чемпионы Премьер-Лиги потратятся на 25-летнего португальца, только если избавятся от Данило.



При этом "Сити" готов как включить Данило в сделку по Канселу, так и отправить игрока сборной Бразилии в какой-нибудь другой клуб.



Желание главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы укрепить правый фланг обороны связано с тем, что в минувшем сезоне Данило не выдерживал конкуренции с Кайлом Уолкером, за свои успехи награжденным новым контрактом.