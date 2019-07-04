Ндомбеле хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Тоттенхэмом"
Полузащитник Танги Ндомбеле заявил, что хочет выиграть Лигу Чемпионов со своей новой командой в следующем сезоне.
В минувший вторник "шпоры" подтвердили приобретение Ндомбеле у "Лиона" за рекордные для своего клуба 65 миллионов фунтов, включая бонусы.
В сезоне 2018/19 "Тоттенхэму" удалось достичь финала Лиги Чемпионов, и это стало немаловажным фактором, почему Танги выбрал для продолжения карьеры команду Маурисио Почеттино.
"Я надеюсь добавить команде то, что я умею делать. Я хочу делать свой вклад в общее дело. Я надеюсь хорошо начать и освоиться в команде, чтобы затем продолжать в то же духе".
"Я хочу выигрывать трофеи — ради этого я и перешел сюда. Если вы спрашиваете меня, то я надеюсь выиграть Лигу Чемпионов".
"Выиграть это соревнование действительно тяжело, там все могут решить малейшие детали. Я просто надеюсь, что в следующем сезоне я смогу выиграть Лигу Чемпионов с "Тоттенхэмом". Это было бы идеально для меня", — сообщил Ндомбеле официальному веб-сайту "Тоттенхэма".
04.07.2019 16:00
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все правильно, для этого ты и в Тоттенхэме, пыли братишка!
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На год опоздал, братишка
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