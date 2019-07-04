Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу этим летом

Филиппе Коутиньо Агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо исключил возвращение своего клиента в Премьер-Лигу этим летом.

В последние недели Коутиньо, так и не сумевшего стать твердым игроком основы за полтора сезона на "Ноу Камп", активно сватают в "Манчестер Юнайтед" и назад в "Ливерпуль".

Также ходят слухи, что Филиппе может стать разменной монетой в сделке по возвращению своего партнера по сборной Бразилии Неймара из ПСЖ в "Барселону".

Агент 27-летнего полузащитника Киа Джурабчан специально встречался со спортивным директором "Барселоны" Пепом Сегурой, чтобы прояснить эту ситуацию, и получил гарантии, что Филиппе не будет продан.

"Несколько дней назад я разговаривал с Пепом Сегурой в Барселоне. Он сказал мне, что клуб не хочет продавать Коутиньо этим летом, что бы ни случилось. Кроме того, у нас не было никакого контакта с ПСЖ", — сообщил Джурабчан RMC Sport.


Метки Барселона, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 15:00

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  1. ganinilyha 04.07.2019 16:21 # ganinilyha
    У Челси бан просто

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  2. mikkiynwa 04.07.2019 15:08 # mikkiynwa
    Самая главная проблема Коута - Джубарчан

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