Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу этим летом

Агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо исключил возвращение своего клиента в Премьер-Лигу этим летом.

В последние недели Коутиньо, так и не сумевшего стать твердым игроком основы за полтора сезона на "Ноу Камп", активно сватают в "Манчестер Юнайтед" и назад в "Ливерпуль".



Также ходят слухи, что Филиппе может стать разменной монетой в сделке по возвращению своего партнера по сборной Бразилии Неймара из ПСЖ в "Барселону".



Агент 27-летнего полузащитника Киа Джурабчан специально встречался со спортивным директором "Барселоны" Пепом Сегурой, чтобы прояснить эту ситуацию, и получил гарантии, что Филиппе не будет продан.



"Несколько дней назад я разговаривал с Пепом Сегурой в Барселоне. Он сказал мне, что клуб не хочет продавать Коутиньо этим летом, что бы ни случилось. Кроме того, у нас не было никакого контакта с ПСЖ", — сообщил Джурабчан RMC Sport.