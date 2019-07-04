"Лестер" приобрел Айозе Переса у "Ньюкасла"

"Лестер" объявил о приобретении нападающего "Ньюкасла" Айозе Переса за 30 миллионов фунтов.

Прямо сейчас "Ньюкасл" находится без главного тренера и в процессе смены владельца. Воцарившейся на "Сент-Джеймс Парк" неопределенностью решил воспользоваться "Лестер", переманив лучшего бомбардира "сорок" минувшего сезона.



Пока еще нынешний владелец "Ньюкасла" Майк Эшли не смог устоять перед предложением "лис" в 30 млн. фунтов. Таким образом, 25-летний Перес прошел медицинское обследование, а затем заключил контракт до 2023 года с "Лестером".



Испанский нападающий, забивший 13 голов за "Ньюкасл" в минувшем сезоне во всех соревнованиях, стал вторым новичком команды Брендана Роджерса в это трансферное окно после 21-летнего защитника Джеймса Джастина.



Добавим, что Перес, забивавший во время двух последних выездов на "Кинг Пауэр", выступал за "Ньюкасл" после своего перехода из родного "Тенерифе" в 2014 году.