"Лестер" приобрел Айозе Переса у "Ньюкасла"

Айозе Перес "Лестер" объявил о приобретении нападающего "Ньюкасла" Айозе Переса за 30 миллионов фунтов.

Прямо сейчас "Ньюкасл" находится без главного тренера и в процессе смены владельца. Воцарившейся на "Сент-Джеймс Парк" неопределенностью решил воспользоваться "Лестер", переманив лучшего бомбардира "сорок" минувшего сезона.

Пока еще нынешний владелец "Ньюкасла" Майк Эшли не смог устоять перед предложением "лис" в 30 млн. фунтов. Таким образом, 25-летний Перес прошел медицинское обследование, а затем заключил контракт до 2023 года с "Лестером".

Испанский нападающий, забивший 13 голов за "Ньюкасл" в минувшем сезоне во всех соревнованиях, стал вторым новичком команды Брендана Роджерса в это трансферное окно после 21-летнего защитника Джеймса Джастина.

Добавим, что Перес, забивавший во время двух последних выездов на "Кинг Пауэр", выступал за "Ньюкасл" после своего перехода из родного "Тенерифе" в 2014 году.


Метки Лестер, Ньюкасл, Перес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 14:35

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  1. brown-ale 04.07.2019 15:55 # brown-ale
    Топовая покупка. Ньюкасл разбирают по частям, и это грустно.

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  2. selfish 04.07.2019 14:43 # selfish
    Джастин Тимберлейк

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  3. pistolero-lfc 04.07.2019 14:40 # pistolero-lfc
    эрексен в мю
    меддисон в тоттенхэм
    айосе в лестер
    много ходов очко

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