Лэмпард обещает шанс молодежи
Новоиспеченный рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что молодые игроки и воспитанники академии получат возможность проявить себя в первой команде.
В четверг "синие", наконец, подтвердили возвращение Лэмпарда в клуб, заключив с Фрэнком контракт до 2022 года.
За сезон в "Дерби" 41-летний англичанин проявил себя как специалист, умеющий работать с молодежью, и в "Челси" Лэмпард останется верен себе.
"Я хочу работать с этими игроками, и я хочу выяснить, готовы ли они упорно работать, готовы ли они к конкуренции, способны ли они претендовать на место в составе".
"Отношения первой команды и академии — это важно. Я буду упорно над этим работать, чтобы наладить взаимодействие на ежедневной основе".
"Мне повезло, потому что у меня есть люди, которые помогут мне с этим. Я всегда буду наблюдать за академией одним глазом. Думаю, это важно".
"Очень давно я и сам был этим молодым игроком. Для таких игроков важнее всего чувствовать, что ты можешь пробиться в первую команду. Ты должен чувствовать, что можешь перейти эту дорогу от академии к главному зданию".
"Думаю, это должно исходить от людей наверху, и я должен создать такие условия. Если молодые игроки проявляют себя и если они этого заслуживают, они придут в первую команду и будут тренироваться с нами".
"Однако им нужно упорно трудиться. Я не хочу, чтобы они подумали, что этот переход будет легким для них. Это будет очень тяжело, но мы постараемся им помочь", — сообщил Лэмпард Chelsea TV.
04.07.2019 14:00
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правильной дорогой идёте товарисч.
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Величайший
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жду жду новый сезон
нищий арсинал в потугах
горлум и его разобранный мю
сутулый челси без азара который будет сосать у шеффилдов
куколды из мс которые будут праздновать победу в кубке 80 года как главное достиижение мешка без истории
вечно перспективный курятник с нигером бесполезным за 70кк
ну и короли европы которые возьмут сразу 7 чашек в сезоне
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