Лэмпард обещает шанс молодежи

Новоиспеченный рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что молодые игроки и воспитанники академии получат возможность проявить себя в первой команде.

В четверг "синие", наконец, подтвердили возвращение Лэмпарда в клуб, заключив с Фрэнком контракт до 2022 года.



За сезон в "Дерби" 41-летний англичанин проявил себя как специалист, умеющий работать с молодежью, и в "Челси" Лэмпард останется верен себе.



"Я хочу работать с этими игроками, и я хочу выяснить, готовы ли они упорно работать, готовы ли они к конкуренции, способны ли они претендовать на место в составе".



"Отношения первой команды и академии — это важно. Я буду упорно над этим работать, чтобы наладить взаимодействие на ежедневной основе".



"Мне повезло, потому что у меня есть люди, которые помогут мне с этим. Я всегда буду наблюдать за академией одним глазом. Думаю, это важно".



"Очень давно я и сам был этим молодым игроком. Для таких игроков важнее всего чувствовать, что ты можешь пробиться в первую команду. Ты должен чувствовать, что можешь перейти эту дорогу от академии к главному зданию".



"Думаю, это должно исходить от людей наверху, и я должен создать такие условия. Если молодые игроки проявляют себя и если они этого заслуживают, они придут в первую команду и будут тренироваться с нами".



"Однако им нужно упорно трудиться. Я не хочу, чтобы они подумали, что этот переход будет легким для них. Это будет очень тяжело, но мы постараемся им помочь", — сообщил Лэмпард Chelsea TV.



