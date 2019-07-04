"Эвертон" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

Новая форма Эвертона на сезон 2019/20 "Эвертон" представил свою новую домашнюю форму от компании Umbro на сезон 2019/20.

При создании новой формы технический спонсор "ирисок" вдохновлялся дизайном "Гудисон Парк" — причудливая решетка на груди символизирует стальное ограждение верхнего яруса трибуны "Балленс Роуд".

Впервые подопечные Марку Силвы примерят новую форму уже в ближайшее воскресенье, когда они сыграют товарищеский матч против "Кариобанги Шаркс" в Кении.

Добавим, что в представлении нового комплекта формы "Эвертон" задействовал Тома Дэвиса, Ришарлисона, Майкла Кина, Гульфи Сигурдссона и Доминика Калверт-Левина из числа игроков первой команды.

Новая форма Эвертона на сезон 2019/20

Новая форма Эвертона на сезон 2019/20

Новая форма Эвертона на сезон 2019/20


Метки Umbro, форма, фото, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 12:40

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  1. vagifspurs 04.07.2019 14:29 # vagifspurs
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  2. danilych89 04.07.2019 13:55 # danilych89
    а что, готов только верх формы? а то я зашел к ним на оф сайт, а так тоже все выше пояса сфотканы.

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  3. arhangel777 04.07.2019 13:51 # arhangel777
    Миха, устрой в новости голосование хоть, а то один говорит гавно а другой хорошая)))

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  4. slash-lfc 04.07.2019 12:49 # slash-lfc
    Как обычно говно олдскульное.

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  5. sisyazavr 04.07.2019 12:48 # sisyazavr
    Хорошая.

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