"Эвертон" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

"Эвертон" представил свою новую домашнюю форму от компании Umbro на сезон 2019/20.

При создании новой формы технический спонсор "ирисок" вдохновлялся дизайном "Гудисон Парк" — причудливая решетка на груди символизирует стальное ограждение верхнего яруса трибуны "Балленс Роуд".



Впервые подопечные Марку Силвы примерят новую форму уже в ближайшее воскресенье, когда они сыграют товарищеский матч против "Кариобанги Шаркс" в Кении.



Добавим, что в представлении нового комплекта формы "Эвертон" задействовал Тома Дэвиса, Ришарлисона, Майкла Кина, Гульфи Сигурдссона и Доминика Калверт-Левина из числа игроков первой команды.











