"Эвертон" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)
"Эвертон" представил свою новую домашнюю форму от компании Umbro на сезон 2019/20.
При создании новой формы технический спонсор "ирисок" вдохновлялся дизайном "Гудисон Парк" — причудливая решетка на груди символизирует стальное ограждение верхнего яруса трибуны "Балленс Роуд".
Впервые подопечные Марку Силвы примерят новую форму уже в ближайшее воскресенье, когда они сыграют товарищеский матч против "Кариобанги Шаркс" в Кении.
Добавим, что в представлении нового комплекта формы "Эвертон" задействовал Тома Дэвиса, Ришарлисона, Майкла Кина, Гульфи Сигурдссона и Доминика Калверт-Левина из числа игроков первой команды.
04.07.2019 12:40
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а что, готов только верх формы? а то я зашел к ним на оф сайт, а так тоже все выше пояса сфотканы.
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Миха, устрой в новости голосование хоть, а то один говорит гавно а другой хорошая)))
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Как обычно говно олдскульное.
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Хорошая.
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