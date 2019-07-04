"Челси" подтвердил назначение Лэмпарда главным тренером
"Челси" официально подтвердил назначение Фрэнка Лэмпарда своим новым главным тренером.
Лэмпард возвращается в свой бывший клуб, где он провел 13 лет как игрок, после всего одного сезона работы главным тренером "Дерби".
"Дерби", с которым Фрэнк добрался до финала плей-офф Чемпионшипа и потерпел там поражение, получит от "синих" компенсацию в размере 4 миллионов фунтов.
Контракт Лэмпарда с "Челси" рассчитан на три года. По слухам, 41-летнему англичанину обещан внушительный бонус, если он сможет оставить "синих" в Лиге Чемпионов в условиях трансферного запрета.
"Я безмерно горжусь тем, что возвращаюсь в "Челси" как главный тренер. Каждый знает мою любовь к этому клубу и нашей совместной истории. Однако я буду сосредоточен исключительно на своей работе и подготовке к новому сезону. Я здесь, чтобы упорно работать и развивать успех клуба. Мне не терпится начать", — сообщил Лэмпард.
04.07.2019 12:05
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Последние комментарии:
- Что следует ожидать фанатам от «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда?
- Очень легко бросаться разными фразами, если вы спросите любого тренера, то каждый вам ответит, что хочет видеть энергию, желание, упорную работу и так далее. Я просто с нетерпением жду начала работы с коллективом, посмотреть на них на тренировках. Я ведь продолжаю быть фанатом «Челси», продолжал всё это время смотреть игры по телевизору или на стадионе. И когда ты являешься фанатом клуба, то ты хочешь видеть страсть у своих игроков, спортивную агрессию, скорость. Я попытаюсь дать это фанатам, попытаюсь сделать так, чтобы команда играла на скоростях, быстро передвигала мяч, но над этим нужно работать изо дня в день. Я хочу видеть именно это, и я сделаю всё возможное, чтобы так и было.
cаррибол забудем как страшный сон, а большего мне и не нада, лэмпи, просто верни мне тот челси, за который я начал болеть.
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Официально: Айосе Перес — игрок «Лестер Сити»
По пизде Ньюкасл пошел, канешн. И Эшли все еще у руля. Видать собрался еще раз в ЧШ, одного раза мало дауну.
(ответить)
09.05.2019 23:29 #
al-faarabi
такой Арсенал просто размажет пенсов в финале, лучше наxyй сливайтесь и не будете опозорены
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Источник: http://fapl.ru/posts/70635/?c=1#c6886768
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bezviz
лузерка сегодня получит на клыкастого, скриньте!
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Источник: http://fapl.ru/posts/70333/?c=1#c6871304
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24.04.2019 22:59 #
mikkiynwa
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕМПИОН! УРА ТОВАРИЩИ!
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Источник: http://fapl.ru/posts/70289/?c=126.04.2019 12:10 #
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ХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА
04.07.2019 14:08 #
bezviz
можно чемпик не начинать!!!!!!!!! 7 чашка для Челси изичайше.
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Источник: http://fapl.ru/posts/71833/?c=1#c6932967
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верю в лэмпика
быть может мы потеряем на первых порах в трофеях, но если начнет доверять нашей лютой молодежи - это огромный профит.
Интересно все это...его виденье игры, его основной состав...лофтус-чик, одои, маунт, рис джеймс, томори
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Помню как он забивал синей помойке chelsea топовый голешник.
Сутулый норм поможет достичь невиданных низов легендарной синей помойке chelsea.
скриньте
(ответить)
интересно кого уволят первым - сутулого или горлума
(ответить)
можно чемпик не начинать!!!!!!!!! 7 чашка для Челси изичайше.
(ответить)
Шыти Родри оформил, пилите.
(ответить)
Это...мечта... (мужская скупая слеза пробегает по щеке)
Давай, Френк, мы верим в тебя.
(ответить)
Привет, пиророссы.
(ответить)
Пиротехнические заряды, взорвавшиеся в Минске во время салюта в честь Дня независимости, а также салютные установки производит российская компания «Пиро-Росс». Об этом сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.
Предположительная причина подрывов — некачественные заряды
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Ну а если серьезно, то в мечтах видеть у руля команд Мю, ЛФК и Челси Бекхэма, Джеррарда и Лэмпарда соответственно.
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Наконец-то прошли эти "обещанные 48 часов".
Поздравляю господа, кто ждал назначения Фрэнки.
Будем верить в светлое будущее
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Удачи Челси в Чемпионшипе.
(ответить)
Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ 100
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Поздравляю адекватных пенсов с этим назначением, неадекватных - не поздравляю
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Желаю Лемпсу удачи, толковый он парень! Надеюсь обойдет в след сезоне МЮ, Тотемов и Арсенал, но еще лучше если и Ливер)))
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