"Челси" подтвердил назначение Лэмпарда главным тренером

"Челси" официально подтвердил назначение Фрэнка Лэмпарда своим новым главным тренером.

Лэмпард возвращается в свой бывший клуб, где он провел 13 лет как игрок, после всего одного сезона работы главным тренером "Дерби".



"Дерби", с которым Фрэнк добрался до финала плей-офф Чемпионшипа и потерпел там поражение, получит от "синих" компенсацию в размере 4 миллионов фунтов.



Контракт Лэмпарда с "Челси" рассчитан на три года. По слухам, 41-летнему англичанину обещан внушительный бонус, если он сможет оставить "синих" в Лиге Чемпионов в условиях трансферного запрета.



"Я безмерно горжусь тем, что возвращаюсь в "Челси" как главный тренер. Каждый знает мою любовь к этому клубу и нашей совместной истории. Однако я буду сосредоточен исключительно на своей работе и подготовке к новому сезону. Я здесь, чтобы упорно работать и развивать успех клуба. Мне не терпится начать", — сообщил Лэмпард.