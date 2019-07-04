"Челси" подтвердил назначение Лэмпарда главным тренером

Фрэнк Лэмпард "Челси" официально подтвердил назначение Фрэнка Лэмпарда своим новым главным тренером.

Лэмпард возвращается в свой бывший клуб, где он провел 13 лет как игрок, после всего одного сезона работы главным тренером "Дерби".

"Дерби", с которым Фрэнк добрался до финала плей-офф Чемпионшипа и потерпел там поражение, получит от "синих" компенсацию в размере 4 миллионов фунтов.

Контракт Лэмпарда с "Челси" рассчитан на три года. По слухам, 41-летнему англичанину обещан внушительный бонус, если он сможет оставить "синих" в Лиге Чемпионов в условиях трансферного запрета.

"Я безмерно горжусь тем, что возвращаюсь в "Челси" как главный тренер. Каждый знает мою любовь к этому клубу и нашей совместной истории. Однако я буду сосредоточен исключительно на своей работе и подготовке к новому сезону. Я здесь, чтобы упорно работать и развивать успех клуба. Мне не терпится начать", — сообщил Лэмпард.


Метки Дерби, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 12:05

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 04.07.2019 14:22 # thegodfather
    - Что следует ожидать фанатам от «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда?

    - Очень легко бросаться разными фразами, если вы спросите любого тренера, то каждый вам ответит, что хочет видеть энергию, желание, упорную работу и так далее. Я просто с нетерпением жду начала работы с коллективом, посмотреть на них на тренировках. Я ведь продолжаю быть фанатом «Челси», продолжал всё это время смотреть игры по телевизору или на стадионе. И когда ты являешься фанатом клуба, то ты хочешь видеть страсть у своих игроков, спортивную агрессию, скорость. Я попытаюсь дать это фанатам, попытаюсь сделать так, чтобы команда играла на скоростях, быстро передвигала мяч, но над этим нужно работать изо дня в день. Я хочу видеть именно это, и я сделаю всё возможное, чтобы так и было.


    cаррибол забудем как страшный сон, а большего мне и не нада, лэмпи, просто верни мне тот челси, за который я начал болеть.

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  2. imf-tau 04.07.2019 14:20 # imf-tau
    Официально: Айосе Перес — игрок «Лестер Сити»

    По пизде Ньюкасл пошел, канешн. И Эшли все еще у руля. Видать собрался еще раз в ЧШ, одного раза мало дауну.

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  3. narcot 04.07.2019 14:20 # narcot
    09.05.2019 23:29 #
    al-faarabi

    такой Арсенал просто размажет пенсов в финале, лучше наxyй сливайтесь и не будете опозорены
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    Источник: http://fapl.ru/posts/70635/?c=1#c6886768

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  4. narcot 04.07.2019 14:19 # narcot
    bezviz

    лузерка сегодня получит на клыкастого, скриньте!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/70333/?c=1#c6871304

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  5. narcot 04.07.2019 14:18 # narcot
    24.04.2019 22:59 #
    mikkiynwa

    ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕМПИОН! УРА ТОВАРИЩИ!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/70289/?c=126.04.2019 12:10 #

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  6. narcot 04.07.2019 14:16 # narcot
    ХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА

    04.07.2019 14:08 #
    bezviz

    можно чемпик не начинать!!!!!!!!! 7 чашка для Челси изичайше.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/71833/?c=1#c6932967

    (ответить)

  7. thegodfather 04.07.2019 14:13 # thegodfather
    верю в лэмпика
    быть может мы потеряем на первых порах в трофеях, но если начнет доверять нашей лютой молодежи - это огромный профит.
    Интересно все это...его виденье игры, его основной состав...лофтус-чик, одои, маунт, рис джеймс, томори

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  8. el-ray 04.07.2019 14:12 # el-ray
    Помню как он забивал синей помойке chelsea топовый голешник.
    Сутулый норм поможет достичь невиданных низов легендарной синей помойке chelsea.
    скриньте

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  9. blackdreamer 04.07.2019 14:11 # blackdreamer
    интересно кого уволят первым - сутулого или горлума

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  10. bezviz 04.07.2019 14:08 # bezviz
    можно чемпик не начинать!!!!!!!!! 7 чашка для Челси изичайше.

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  11. slash-lfc 04.07.2019 14:06 # slash-lfc
    Шыти Родри оформил, пилите.

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  12. hachidlo 04.07.2019 13:39 # hachidlo
    Это...мечта... (мужская скупая слеза пробегает по щеке)
    Давай, Френк, мы верим в тебя.

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  13. parfirchik 04.07.2019 13:36 # parfirchik
    Привет, пиророссы.

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  14. only--liverpool 04.07.2019 13:34 # only--liverpool
    Пиротехнические заряды, взорвавшиеся в Минске во время салюта в честь Дня независимости, а также салютные установки производит российская компания «Пиро-Росс». Об этом сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

    Предположительная причина подрывов — некачественные заряды

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  15. bmw-e34 04.07.2019 13:26 # bmw-e34
    Ну а если серьезно, то в мечтах видеть у руля команд Мю, ЛФК и Челси Бекхэма, Джеррарда и Лэмпарда соответственно.

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  16. andrew10 04.07.2019 13:25 # andrew10
    Наконец-то прошли эти "обещанные 48 часов".
    Поздравляю господа, кто ждал назначения Фрэнки.
    Будем верить в светлое будущее

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  17. bmw-e34 04.07.2019 13:25 # bmw-e34
    Удачи Челси в Чемпионшипе.

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  18. only--liverpool 04.07.2019 13:20 # only--liverpool
    Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ 100

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  19. kipeloff89 04.07.2019 13:18 # kipeloff89
    Поздравляю адекватных пенсов с этим назначением, неадекватных - не поздравляю

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  20. arhangel777 04.07.2019 13:15 # arhangel777
    Желаю Лемпсу удачи, толковый он парень! Надеюсь обойдет в след сезоне МЮ, Тотемов и Арсенал, но еще лучше если и Ливер)))

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