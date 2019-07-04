Хадсон-Одои приступит к полноценным тренировкам в начале августа

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надеется приступить к тренировкам с полной нагрузкой в начале следующего месяца.

Напомним, воспитанник "синих" проходит реабилитацию с апреля, когда он надорвал ахилл. Буквально на днях Хадсон-Одои побывал в Барселоне у хирурга Рамона Кугата, который его оперировал.

Доктора остались довольны результатами запланированного медицинского осмотра и позволили 18-летнему англичанину увеличить нагрузку, сообщает Daily Mail.

Ахилл Каллума полностью зажил, и через считанные недели Хадсон-Одои, уже занимающийся вне тренажерного зала, сможет работать вместе с остальной командой.

По всей видимости, Хадсон-Одои все равно пропустит старт нового сезона, однако к тому времени он будет почти в полном порядке.


Метки травмы, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 11:00

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  1. danyar 04.07.2019 11:28 # danyar
    Если подпишет контракт вот тогда будет зайбис

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  2. mr-lamps 04.07.2019 11:04 # mr-lamps
    Блэк хесус.

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  3. sisyazavr 04.07.2019 11:04 # sisyazavr
    Zaebis, oy kak zaebis

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  4. r-quaresma7 04.07.2019 11:03 # r-quaresma7
    Отлиная блять новость

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