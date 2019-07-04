Хадсон-Одои приступит к полноценным тренировкам в начале августа
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надеется приступить к тренировкам с полной нагрузкой в начале следующего месяца.
Напомним, воспитанник "синих" проходит реабилитацию с апреля, когда он надорвал ахилл. Буквально на днях Хадсон-Одои побывал в Барселоне у хирурга Рамона Кугата, который его оперировал.
Доктора остались довольны результатами запланированного медицинского осмотра и позволили 18-летнему англичанину увеличить нагрузку, сообщает Daily Mail.
Ахилл Каллума полностью зажил, и через считанные недели Хадсон-Одои, уже занимающийся вне тренажерного зала, сможет работать вместе с остальной командой.
По всей видимости, Хадсон-Одои все равно пропустит старт нового сезона, однако к тому времени он будет почти в полном порядке.
04.07.2019 11:00
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Если подпишет контракт вот тогда будет зайбис
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Блэк хесус.
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Zaebis, oy kak zaebis
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Отлиная блять новость
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