Хадсон-Одои приступит к полноценным тренировкам в начале августа

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надеется приступить к тренировкам с полной нагрузкой в начале следующего месяца.

Напомним, воспитанник "синих" проходит реабилитацию с апреля, когда он надорвал ахилл. Буквально на днях Хадсон-Одои побывал в Барселоне у хирурга Рамона Кугата, который его оперировал.



Доктора остались довольны результатами запланированного медицинского осмотра и позволили 18-летнему англичанину увеличить нагрузку, сообщает Daily Mail.



Ахилл Каллума полностью зажил, и через считанные недели Хадсон-Одои, уже занимающийся вне тренажерного зала, сможет работать вместе с остальной командой.



По всей видимости, Хадсон-Одои все равно пропустит старт нового сезона, однако к тому времени он будет почти в полном порядке.