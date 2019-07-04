Лэмпард согласовал контракт с "Челси"
Фрэнк Лэмпард полностью согласовал свой контракт с "Челси" и в четверг будет представлен новым главным тренером "синих".
Накануне вечером по социальным сетям разошлись снимки, на которых Лэмпард запечатлен близ "Стэмфорд Бридж".
По информации Sky Sports, заключительный раунд переговоров Фрэнка с "Челси" длился шесть часов и закончился только в полвторого ночи по местному времени.
Учитывая столь поздний час, "синие" решили отложить объявление о назначении 41-летнего англичанина до четверга.
Таким образом, Лэмпард оставит свою работу в "Дерби" после всего одного сезона и вернется в клуб, с которым он завоевал 11 больших трофеев как игрок в течение 13 лет и для которого он остается рекордным бомбардиром с 211 голами.
04.07.2019 10:00
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Последние комментарии:
Это он на фото с Грановской обнимается что ли?
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Легенда мончестира сите
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Вот и могильщики подъехали...
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Присуммоньте годфазера, пусть оценит)
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Жестока к нему жизнь, с возрастом всё сутулее и сутулее
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даже не на главной, апхапахвха
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Да неужели???!!!
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Вайт хесус.
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