Лэмпард согласовал контракт с "Челси"

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард полностью согласовал свой контракт с "Челси" и в четверг будет представлен новым главным тренером "синих".

Накануне вечером по социальным сетям разошлись снимки, на которых Лэмпард запечатлен близ "Стэмфорд Бридж".

По информации Sky Sports, заключительный раунд переговоров Фрэнка с "Челси" длился шесть часов и закончился только в полвторого ночи по местному времени.

Учитывая столь поздний час, "синие" решили отложить объявление о назначении 41-летнего англичанина до четверга.

Таким образом, Лэмпард оставит свою работу в "Дерби" после всего одного сезона и вернется в клуб, с которым он завоевал 11 больших трофеев как игрок в течение 13 лет и для которого он остается рекордным бомбардиром с 211 голами.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 10:00

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  1. arhangel777 04.07.2019 11:19 # arhangel777
    Это он на фото с Грановской обнимается что ли?

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  2. puhovik-vengera 04.07.2019 11:17 # puhovik-vengera
    Легенда мончестира сите

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  3. only--liverpool 04.07.2019 10:46 # only--liverpool
    Вот и могильщики подъехали...

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  4. fanstevengerrard 04.07.2019 10:46 # fanstevengerrard
    Присуммоньте годфазера, пусть оценит)

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  5. nir-vana 04.07.2019 10:44 # nir-vana
    Жестока к нему жизнь, с возрастом всё сутулее и сутулее

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  6. pistolero-lfc 04.07.2019 10:06 # pistolero-lfc
    даже не на главной, апхапахвха

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  7. chebrec 04.07.2019 10:04 # chebrec
    Да неужели???!!!

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  8. mr-lamps 04.07.2019 10:00 # mr-lamps
    Вайт хесус.

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