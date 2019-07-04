Лэмпард согласовал контракт с "Челси"

Фрэнк Лэмпард полностью согласовал свой контракт с "Челси" и в четверг будет представлен новым главным тренером "синих".

Накануне вечером по социальным сетям разошлись снимки, на которых Лэмпард запечатлен близ "Стэмфорд Бридж".



По информации Sky Sports, заключительный раунд переговоров Фрэнка с "Челси" длился шесть часов и закончился только в полвторого ночи по местному времени.



Учитывая столь поздний час, "синие" решили отложить объявление о назначении 41-летнего англичанина до четверга.



Таким образом, Лэмпард оставит свою работу в "Дерби" после всего одного сезона и вернется в клуб, с которым он завоевал 11 больших трофеев как игрок в течение 13 лет и для которого он остается рекордным бомбардиром с 211 голами.