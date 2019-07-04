"Брайтон" потребует от "Лестера" 40 млн. фунтов за Данка

Льюис Данк "Брайтон" установил цену в 40 миллионов фунтов за защитника Льюиса Данка, виды на которого имеет "Лестер".

Этим летом "лисы" всерьез рискуют лишиться своего ведущего центрального защитника Харри Магуайра, за которого и "Манчестер Юнайтед", и "Манчестер Сити" готовы заплатить 70 млн. фунтов.

Вероятное расставание с Магуайром заставляет клуб с "Кинг Пауэр" присматривать игроков на замену Харри. Ранее пресса сообщала, что "Лестер" интересуется Джеймсом Тарковски из "Бернли".

В шорт-листе "лис" на замену Магуайру также значится 27-летний Данк, который всю свою карьеру проводит в "Брайтоне", не считая краткосрочной аренды в "Бристоль Сити" в 2013 году.

Льюис был одной из главных причин, почему "чайкам" удалось избежать вылета из Премьер-Лиги в минувшем сезоне. Благодаря своей отличной игре на клубном уровне Данк даже смог дебютировать за сборную Англии.

Однако "Брайтон" попросит за Данка 40 млн. фунтов плюс бонусы, если "Лестер" обратится насчет Льюиса, сообщает Daily Mail. Столь высокая цена может заставить "лис" перейти к другим именам из своего списка.


Метки Брайтон, Данк, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 09:00

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  1. orkengun 04.07.2019 11:15 # orkengun
    Перейдет в клуб из 8-ки. Скриньте.

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  2. manutd-20champ 04.07.2019 10:40 # manutd-20champ
    маловато, с них нужно подороже драть

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  3. mixmaster 04.07.2019 09:45 # mixmaster
    вот вам и рынок. толстого магуайра за 90 продать, что бы ноунейма за 40 купить

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  4. arhangel777 04.07.2019 09:18 # arhangel777
    Ну значит точно впихнут кому то толстопуза.

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