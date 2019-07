Светская хроника за четверг

Фрэнк Лэмпард был замечен на "Стэмфорд Бридж". Бруну Фернандеш договорился с "Манчестер Юнайтед". Виргил Ван Дейк — главный претендент на "Золотой мяч". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри отказался от нападающего Гонсало Игуаина. (Goal)



Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу, а станет разменной монетой в сделке по нападающему ПСЖ Неймару. (Daily Mail)



Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш согласовал с "Манчестер Юнайтед" контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю. (The Sun)



На следующей неделе полузащитник "Юнайтед" Поль Погба уже будет игроком "Реала". (Daily Star)



"Ювентус" готов предложить 54-63 млн. фунтов плюс нападающего Пауло Дибалу за Погба. (Daily Star)



Погба может подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Реал" стоимостью в 120 млн. фунтов. (The Sun)



"Манчестер Сити", вероятно, подпишет защитника "Борнмута" Натана Аке. (L'Equipe)



"Сити" уступает "Баварии" в борьбе за защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. (Corriere dello Sport)



"Ливерпуль" потребовал от "Милана" 17.5 млн. фунтов за защитника Деяна Ловрена. (Daily Express)



У "Тоттенхэма" нет предложений по защитнику Тоби Алдервейрелду. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" готов продать и Кирана Триппьера, и Данни Роуза, чтобы освободить место для Райана Сессеньона из "Фулхэма". (Daily Mirror)



"Арсеналу" был предложен вингер "Барселоны" Малком, однако "канониры" предпочитают Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас". (Daily Mirror)



Экс-защитник "Арсенала" Начо Монреаль может перейти в "Реал Сосьедад". (The Sun)



"Вулверхэмптон" обходит "Арсенал" в борьбе за защитника "Греми" Вальтера Каннеманна. (The Sun)



"Челси" оградит 20-летнего полузащитника Мейсона Маунта от интереса других клубов с помощью нового контракта. (Evening Standard)



Четыре клуба Бундеслиги сделали предложения насчет 22-летнего полузащитника "Эвертона" Джо Уильямса. (Liverpool Echo)



"Саутгемптон" не интересуется нападающим "Милана" Андре Силвой. (Daily Echo)



Экс-полузащитник "Сити" Яя Туре будет играть во втором китайском дивизионе. (Sky Sports)



Другое



Фрэнк Лэмпард был замечен в среду на "Стэмфорд Бридж" и в четверг официально возглавит "Челси". (Daily Mail)



Назначение Лэмпарда было отложено до четверга, потому что инстаграм и фейсбук испытывают технические трудности по всему миру. (Daily Mirror)



Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк стал фаворитом букмекеров на следующего обладателя "Золотого мяча". В топ-5 также значатся Лионель Месси, Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Эден Азар. (The Sun)



FA хочет, чтобы женские команды играли на стадионах клубов Премьер-Лиги. (The Telegraph)