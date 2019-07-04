Светская хроника за четверг
Фрэнк Лэмпард был замечен на "Стэмфорд Бридж". Бруну Фернандеш договорился с "Манчестер Юнайтед". Виргил Ван Дейк — главный претендент на "Золотой мяч". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри отказался от нападающего Гонсало Игуаина. (Goal)
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не вернется в Премьер-Лигу, а станет разменной монетой в сделке по нападающему ПСЖ Неймару. (Daily Mail)
Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш согласовал с "Манчестер Юнайтед" контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю. (The Sun)
На следующей неделе полузащитник "Юнайтед" Поль Погба уже будет игроком "Реала". (Daily Star)
"Ювентус" готов предложить 54-63 млн. фунтов плюс нападающего Пауло Дибалу за Погба. (Daily Star)
Погба может подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Реал" стоимостью в 120 млн. фунтов. (The Sun)
"Манчестер Сити", вероятно, подпишет защитника "Борнмута" Натана Аке. (L'Equipe)
"Сити" уступает "Баварии" в борьбе за защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. (Corriere dello Sport)
"Ливерпуль" потребовал от "Милана" 17.5 млн. фунтов за защитника Деяна Ловрена. (Daily Express)
У "Тоттенхэма" нет предложений по защитнику Тоби Алдервейрелду. (Sky Sports)
"Тоттенхэм" готов продать и Кирана Триппьера, и Данни Роуза, чтобы освободить место для Райана Сессеньона из "Фулхэма". (Daily Mirror)
"Арсеналу" был предложен вингер "Барселоны" Малком, однако "канониры" предпочитают Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас". (Daily Mirror)
Экс-защитник "Арсенала" Начо Монреаль может перейти в "Реал Сосьедад". (The Sun)
"Вулверхэмптон" обходит "Арсенал" в борьбе за защитника "Греми" Вальтера Каннеманна. (The Sun)
"Челси" оградит 20-летнего полузащитника Мейсона Маунта от интереса других клубов с помощью нового контракта. (Evening Standard)
Четыре клуба Бундеслиги сделали предложения насчет 22-летнего полузащитника "Эвертона" Джо Уильямса. (Liverpool Echo)
"Саутгемптон" не интересуется нападающим "Милана" Андре Силвой. (Daily Echo)
Экс-полузащитник "Сити" Яя Туре будет играть во втором китайском дивизионе. (Sky Sports)
Другое
Фрэнк Лэмпард был замечен в среду на "Стэмфорд Бридж" и в четверг официально возглавит "Челси". (Daily Mail)
Назначение Лэмпарда было отложено до четверга, потому что инстаграм и фейсбук испытывают технические трудности по всему миру. (Daily Mirror)
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк стал фаворитом букмекеров на следующего обладателя "Золотого мяча". В топ-5 также значатся Лионель Месси, Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Эден Азар. (The Sun)
FA хочет, чтобы женские команды играли на стадионах клубов Премьер-Лиги. (The Telegraph)
04.07.2019 08:00
Просмотров: 1371
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В топ-3 на золотой дождь должны быть скамо6ляди
(ответить)
В Топ 3 на Золотой Мяч должен быть Алиссон
(ответить)
Назначение Лэмпарда было отложено до четверга, потому что инстаграм и фейсбук испытывают технические трудности по всему миру. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/71829/?c=1
Че блять????!?!?!?!!!!!
(ответить)
#offtop Chelsea ready to announce Frank Lampard as their new boss, but the announcement may have to wait until tomorrow due to problems with Facebook and Instagram today.
Le mpussy
(ответить)
Зп фернандеша орево, исходя из сегодняшних раздутых ведомостей и желаний. Ну и 60 фунтов+дибала за покпу-это сказки, не может быть все так прекрасно.
(ответить)
Таинственная правая рука Абрамовича, или Самая влиятельная женщина в мире футбола.
Ей 43 лет, она закончила МГУ и вот уже 20 лет работает на Романа Абрамовича. У нее есть российское и канадское гражданства, а с июня 2013 года она является исполнительным директором "Челси".
Вот и вся скудная информация, которую можно узнать о Марине Грановской на официальном сайте "Челси". Никаких фотографий, никаких деталей. Даже ни единой цитаты или хотя бы более точных личных данных. "Владеет русским, английским и другими языками", – вот и все, о чем еще сообщается на сайте.
При этом она – самая могущественная женщина в футболе. Согласно данным английских СМИ, у нее ведущая роль во внутреннем менеджменте клуба.
Говорят, возвращение Жозе Моуринью в "Челси" – ее заслуга. Трансферы Диегу Косты и Сеска Фабрегаса – ее работа.
Если верить различным историям и слухам о Грановской, то она уже давно – больше, чем просто правая рука Абрамовича. Ее часто любят называть "серым кардиналом".
В то же время на рубеже 80-90-х никто и подумать не мог, что "серая мышка" Грановская сможет сделать головокружительную карьеру в сфере менеджмента. "Помню как преподавал у нее, в ней не было ничего особенного. Она была "серой мышкой" – вспоминает знакомство с Грановской один из ее преподавателей в университете.
Сейчас он признает, что Грановская смогла построить интересную карьеру. И тут он прав.
Сначала она активно интересовалась музыкой и танцами. Позднее у нее проснулась любовь к иностранным языкам.
Сразу после окончания МГУ Грановская устроилась на работу в "Сибнефть". Тогда этой могущественной компанией владел Роман Абрамович. Позднее один из самых успешных бизнесменов конца 90-х продал свой бизнес "Газпрому", но Грановская осталась верна губернатору Чукотки.
Обычной служащей Грановская пробыла недолго – за короткий срок она смогла обратить на себя внимание близкого друга первого президента России Бориса Ельцина и заслужить его доверие. И вот они вместе уже долгих 20 лет.
В 2003-м Абрамович купил "Челси", в том же году Грановская перебралась на ПМЖ в Лондон. Но и в столице Великобритании она умудрялась не сильно афишировать свою личность. Она по-прежнему предпочитала быть в "подполье".
И только лишь спустя десяток лет Грановская получила официальную должность в клубе. После неожиданной отставки генерального директора клуба Рона Гурлея в 2014 клуб решил разделить его обязанности между Брюсом Баком и, собственно, Мариной Грановской.
В «Челси» уже несколько лет действует правило: если кому-то нужно обратиться к Роману Абрамовичу, сначала надо связаться с Грановской. У нее самый быстрый и прямой доступ к главному руководителю, она отвечает за все коммуникации владельца с клубными департаментами, тренерами и даже игроками. По данным The Telegraph, если Абрамовича интересует выбор состава на игру или чья-то игровая форма, с тренером общается именно Грановская. Периодически она подбадривает и поддерживает игроков.
Монстр переговоров
Главной сильной стороной Грановской называют умение вести переговоры. В общении она деликатна и при этом незаметно, но жестко отстаивает интересы клуба, рассказывали агенты, работающие на английском рынке. Согласно легенде от Daily Mail, Грановская сорвалась только один раз, во время переговоров о продлении контракта с Терри 3 года назад. После очередной беседы она сказала Джону что-то в духе «Либо подпишешь это, либо уходи». Терри продлил контракт на условиях «Челси».
Несмотря на то, что Грановская является самой известной женщиной в футболе, нет ни одного интервью с ее участием. Краткие комментарии, дающиеся клубным медиа, не в счет.
Генеральный директор "Байера" Вольфганг Хольцхаузер в отношении трансфера Андре Шюррле сказал: "Мне нравятся люди, которые не стремятся изо всех сил стать публичными. Возможно, это одна из сильнейших сторон Грановской".
Что еще мы знаем о Грановской? Она упорно и самоотверженно работает, максимально пунктуальна и лишена чувства юмора. В переговорах она неумолима. "Забирай этот или уходи!" – заявила она Джону Терри, когда тот высказал недовольство условиями нового контракта.
Слухи вокруг ее персоны придают ей образ русской шпионки из фильмов о Джеймсе Бонде. Холодная, привлекательная и таинственная.
Один анонимный источник сообщил Evening Standard: "То, что Грановская вернула Моуринью в "Челси" – не совпадение. Ведь Абрамович с португальцем расстались далеко не на самой позитивной ноте".
Если верить источнику, то для Грановской это не стало большим трудом: "Если Абрамович сам бы пытался вернуть Моуринью в "Челси", это выглядело бы смешно. Именно Грановская уговорила российского миллиардера вернуть Особенного. Сама же взялась вести переговоры, и это принесло свои плоды".
Именно Грановская ответственна за достижение сотрудничества с Nike, которое будет приносить клубу 60 млн фунтов стерлингов до 2032 года.
Люди, приближенные к "Челси", рассказывают о ней, как о женщине, которую невозможно сломить или остановить. Постоянно в делах – одна встреча за другой. И при этом у нее отличные отношения со своим боссом...
Удивительно, сколько переговоров россиянка ведет за закрытыми дверьми. Грановская – полная противоположность таких женщин как Каррен Брэди (экс-руководитель "Бирмингема" и "Вест Хэма". Позднее сделала себе политическую карьеру. – Прим. "СЭ"), она умышленно остается "за кулисами".
Хизер Раббатс в 2006-м возглавила "Миллуолл" и стала первой женщиной в истории ФА, руководящей клубом. Она появлялась на BBC, других каналах, участвовала в благотворительных акциях, таким образом привлекала внимание к себе и клубу, раз за разом доказывая, что в футболе могут работать не только мужчины.
Грановская выбрала другой путь и не ошиблась. Она является самой могущественной женщиной в мировом футболе и при этом остается непубличной. В Европе больше нет клубов уровня "Челси", где ведущую роль занимает женщина.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий