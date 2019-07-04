"Арсенал" может заплатить за Заху до 70 млн. фунтов

У "Арсенала" есть до 70 миллионов фунтов на приобретение вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Пэлас" отклонил предложение "канониров" по 26-летнему Захе в размере 40 млн. фунтов.



Многие находят странным, что "Арсенал" пытается купить игрока, который оценивается своим клубом в 80 млн. фунтов. Кроме того, пресса не устает твердить, что у главного тренера "канониров" Унаи Эмери есть только 45 млн. фунтов на летние трансферы.



Однако Sky Sports утверждает, что болельщики и медиа неправильно оценивают возможности "Арсенала". В реальности трансферный бюджет Эмери гораздо больше и может вырасти еще, если "канонирам" удастся избавиться от балласта.



Ожидается, что в скором времени "Арсенал" вернется с улучшенным предложением по 26-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара. А вообще, "канониры" могут позволить себе потратить до 70 млн. фунтов на Уилфрида.