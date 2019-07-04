"Арсенал" может заплатить за Заху до 70 млн. фунтов

Уилфрид Заха У "Арсенала" есть до 70 миллионов фунтов на приобретение вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Пэлас" отклонил предложение "канониров" по 26-летнему Захе в размере 40 млн. фунтов.

Многие находят странным, что "Арсенал" пытается купить игрока, который оценивается своим клубом в 80 млн. фунтов. Кроме того, пресса не устает твердить, что у главного тренера "канониров" Унаи Эмери есть только 45 млн. фунтов на летние трансферы.

Однако Sky Sports утверждает, что болельщики и медиа неправильно оценивают возможности "Арсенала". В реальности трансферный бюджет Эмери гораздо больше и может вырасти еще, если "канонирам" удастся избавиться от балласта.

Ожидается, что в скором времени "Арсенал" вернется с улучшенным предложением по 26-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара. А вообще, "канониры" могут позволить себе потратить до 70 млн. фунтов на Уилфрида.


Метки Арсенал, Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2019 07:00

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  1. mixmaster 04.07.2019 08:10 # mixmaster
    Тихий стэн разобьет копилку

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  2. batistuta 04.07.2019 07:45 # batistuta
    А тем временем Атлетико выплатил 120 млн евро за Жоао Фелиша)

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  3. arhangel777 04.07.2019 07:40 # arhangel777
    Теперь понятно почему они полезли за Макгуайером)))

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  4. element-ekb 04.07.2019 07:24 # element-ekb
    Скоро болельщики скидываться будут

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  5. kali-myrza 04.07.2019 07:16 # kali-myrza
    Надеюсь такое авторитетное издание не ставит на кон свою репутацию ради гг-шников. С таким заявление не далеко и до Зе Сан

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