Луи Саа раскритиковал Погба

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа раскритиковал полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба, который публично выразил свое желание уйти из клуба.

Во время визита в Токио в прошлом месяце Погба объявил, что для него настало правильное время, чтобы откликнуться на новый вызов в карьере. Этим признанием игрок сборной Франции только усилил спекуляции насчет своего перехода в "Реал" или "Ювентус".



По мнению Саа, его соотечественник поступил некрасиво, и теперь главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру будет непросто разобраться в этой ситуации.



"Я слегка раздосадован этим, но что поделать? Мне сложно понять игроков, которые выражают себя подобным образом. Я могу понять, когда они хотят уйти, но я не думаю, что нужно вести себя так. Особенно огорчает то, что он является очень важным игроком для клуба".



"Я все равно надеюсь, что он останется в клубе, однако это будет сложно обеспечить, потому что, поступая таким образом, ты усложняешь ситуацию. Оле будет непросто найти решение", — цитирует Саа Manchester Evening News.