Агент: "Интер" делает все возможное, чтобы подписать Лукаку"

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заверил, что "Интер" делает все возможное, чтобы подписать его клиента.

В среду вечером агент 26-летнего бельгийца Федерико Пасторелло встретился с боссами "Интера" в Милане, после чего поделился с прессой последними новостями.



"Это был просто разговор. Я общался с их директором Джузеппе Мароттой, чтобы понять намерения клуба в отношении игрока. Они примут определенные решения, но мы не можем устанавливать временные рамки".



"Очевидно лишь то, что "Интеру" нужно поторопиться, если они хотят игрока. "Интер" всерьез пытается заполучить его, они делают все возможное. Не все цели бывают достижимы, но они поставили перед собой такую цель и к ней стремятся. В данный момент это трудно реализуемая мечта", — сообщил Пасторелло Sky.



Также утверждается, что Лукаку является целью номер один "Интера" на это трансферное окно. Однако итальянцам сложно сразу приобрести Ромелу, поэтому они хотят попытаться арендовать его с обязательство по выкупу через год за 70 миллионов евро (62.8 млн. фунтов).