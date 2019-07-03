"Вест Хэм" хочет за Арнаутовича 40 млн. фунтов

Марко Арнаутович Мечта нападающего Марко Арнаутовича о Китае исполнится только в том случае, если заинтересованный в его услугах клуб заплатит "Вест Хэму" 40 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Напомним, Арнаутович порывался уехать в Китай еще в январе, однако затем передумал и даже заключил новый долгосрочный контракт с "молотобойцами" с увеличенной на 20% зарплатой — до 120 тыс. фунтов в неделю.

Этим летом 30-летнего австрийца снова поманили в Китай, и Марко сразу же забыл о своей клятве верности "Вест Хэму" и подал прошение о трансфере.

Однако "Вест Хэм" отказался удовлетворить просьбу Арнаутовича, а поступившее насчет него предложение в размере 20 млн. фунтов отклонил.

Как стало известно Sky Sports, руководство "молотобойцев" разгневано поведением Марко и его брата Даниэля, публично раскритиковавшего лондонский клуб.

По информации Evening Standard, "Вест Хэм" оценивает Арнаутовича в 40 млн. фунтов. Если "молотобойцы" получат соответствующее предложение и если найдут другого нападающего, только тогда Марко сможет уйти.


Метки Арнаутович, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2019 23:00

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