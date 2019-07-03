"Шеффилд Юнайтед" обновил свой трансферный рекорд

"Шеффилд Юнайтед" совершил свое первое приобретение после возвращения в Премьер-Лигу, выложив рекордные для своего клуба 5 миллионов фунтов за полузащитника КПР Люка Фримена.

И хотя минувший сезон КПР завершил только на 19-й позиции в Чемпионшипе, лично Фримен проявил себя с лучшей стороны, забив девять голов и отдав восемь результативных передач в 48 матчах во всех соревнованиях.



Своей игрой 27-летний англичанин привлек внимание "клинков", которые ищут усиление под Премьер-Лигу. Таким образом Люк заключил с "Шеффилд Юнайтед" контракт до 2022 года.



"Будучи левшой, Люк добавит нам баланса. Его статистика говорит сама за себя, а все люди, которых мы посылали просматривать его, возвращались с хвалебными отчетами".



"Он был одним из лучших игроков в Чемпионшипе, и он может действовать на ряде позиций. Люк идеально дополнит то, чем мы уже обладаем в клубе, и я думаю, он хорошо нам подойдет", — сообщил главный тренер "клинков" Крис Уайлдер.