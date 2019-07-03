"Манчестер Сити" выкупил Анхелиньо обратно

Анхелиньо "Манчестер Сити" официально подтвердил возвращение в клуб левого защитника Анхелиньо из ПСВ. За счет бонусов стоимость трансфера может вырасти до 12 миллионов евро (10.7 млн. фунтов).

Впервые Анхелиньо оказался на "Этихад" еще в январе 2013. Хорошо проявив себя в академии, а также в дочернем клубе "Нью-Йорк Сити", в январе 2016 испанец дебютировал и за первую команду "горожан".

Затем Анхелиньо успел побывать в "Жироне", "Реал Мальорка" и "НАК Бреда" на правах аренды, а в августе 2018 был продан в ПСВ.

В клубе из Эйндховена 22-летний защитник по-настоящему "выстрелил", сыграв 24 матча в Эредивизии, забив один гол и отдав 10 результативных передач, а также получив опыт выступлений в Лиге Чемпионов — против "Барселоны", "Тоттенхэма" и "Интера".

Анхелиньо произвел хорошее впечатление на "горожан", и те воспользовались своей опцией, чтобы вернуть его. В новом сезоне испанец будет конкурировать за игровое время с Александром Зинченко и Бенжаменом Менди.

"Я в восхищении от того, что воссоединился с "Сити" — командой, которая при Пепе Гвардиоле играет в невероятный футбол. Для меня было удовольствием наблюдать за их игрой из Голландии".

"Сити" демонстрировал невероятную игру на протяжении двух последних сезонов, и я в большом восторге по поводу того, что возвращаюсь и буду помогать клубу развивать свой успех".

"Я убежден, что смогу улучшить свою игру под руководством Пепа, и я очень верю, что клуб будет становиться еще сильнее в предстоящие годы", — сообщил Анхелиньо.


Метки Анхелиньо, Манчестер Сити, ПСВ, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2019 21:20

Количество просмотров Просмотров: 759

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  1. januzaj00 03.07.2019 22:00 # januzaj00
    Я вижу отражение в его лысине

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  2. zheka000000 03.07.2019 21:44 # zheka000000
    Официально : Жоау Фелиш присоединился к "Атлетико Мадрид" за 126 миллионов евро.

    Самый дорогой португалец в истории.

    прокричал

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  3. mancityboy08 03.07.2019 21:36 # mancityboy08
    Помогать клубу развивать свой успех?!)))

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  4. silva77 03.07.2019 21:29 # silva77
    А теперь Бонус
    Горожане поставили на место Чурок https://youtu.be/op3VMvSpLew?list=PLeg6aP5yUKL-12XlLTOdGx1UaLbbhqS_m

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  5. silva77 03.07.2019 21:26 # silva77
    Раньше изнасиловал молодежку Лузерклуба, Теперь поставит на место выскочек из красной портовый помойки обратно в Чемпионшип, но теперь без пересадки а прямым рейсом

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  6. griezmann 03.07.2019 21:23 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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