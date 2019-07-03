"Манчестер Сити" выкупил Анхелиньо обратно
"Манчестер Сити" официально подтвердил возвращение в клуб левого защитника Анхелиньо из ПСВ. За счет бонусов стоимость трансфера может вырасти до 12 миллионов евро (10.7 млн. фунтов).
Впервые Анхелиньо оказался на "Этихад" еще в январе 2013. Хорошо проявив себя в академии, а также в дочернем клубе "Нью-Йорк Сити", в январе 2016 испанец дебютировал и за первую команду "горожан".
Затем Анхелиньо успел побывать в "Жироне", "Реал Мальорка" и "НАК Бреда" на правах аренды, а в августе 2018 был продан в ПСВ.
В клубе из Эйндховена 22-летний защитник по-настоящему "выстрелил", сыграв 24 матча в Эредивизии, забив один гол и отдав 10 результативных передач, а также получив опыт выступлений в Лиге Чемпионов — против "Барселоны", "Тоттенхэма" и "Интера".
Анхелиньо произвел хорошее впечатление на "горожан", и те воспользовались своей опцией, чтобы вернуть его. В новом сезоне испанец будет конкурировать за игровое время с Александром Зинченко и Бенжаменом Менди.
"Я в восхищении от того, что воссоединился с "Сити" — командой, которая при Пепе Гвардиоле играет в невероятный футбол. Для меня было удовольствием наблюдать за их игрой из Голландии".
"Сити" демонстрировал невероятную игру на протяжении двух последних сезонов, и я в большом восторге по поводу того, что возвращаюсь и буду помогать клубу развивать свой успех".
"Я убежден, что смогу улучшить свою игру под руководством Пепа, и я очень верю, что клуб будет становиться еще сильнее в предстоящие годы", — сообщил Анхелиньо.
03.07.2019 21:20
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Последние комментарии:
Я вижу отражение в его лысине
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Официально : Жоау Фелиш присоединился к "Атлетико Мадрид" за 126 миллионов евро.
Самый дорогой португалец в истории.
прокричал
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Помогать клубу развивать свой успех?!)))
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А теперь Бонус
Горожане поставили на место Чурок https://youtu.be/op3VMvSpLew?list=PLeg6aP5yUKL-12XlLTOdGx1UaLbbhqS_m
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Раньше изнасиловал молодежку Лузерклуба, Теперь поставит на место выскочек из красной портовый помойки обратно в Чемпионшип, но теперь без пересадки а прямым рейсом
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КОРОЛИ!!!
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