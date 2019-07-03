"Манчестер Сити" выкупил Анхелиньо обратно

"Манчестер Сити" официально подтвердил возвращение в клуб левого защитника Анхелиньо из ПСВ. За счет бонусов стоимость трансфера может вырасти до 12 миллионов евро (10.7 млн. фунтов).

Впервые Анхелиньо оказался на "Этихад" еще в январе 2013. Хорошо проявив себя в академии, а также в дочернем клубе "Нью-Йорк Сити", в январе 2016 испанец дебютировал и за первую команду "горожан".



Затем Анхелиньо успел побывать в "Жироне", "Реал Мальорка" и "НАК Бреда" на правах аренды, а в августе 2018 был продан в ПСВ.



В клубе из Эйндховена 22-летний защитник по-настоящему "выстрелил", сыграв 24 матча в Эредивизии, забив один гол и отдав 10 результативных передач, а также получив опыт выступлений в Лиге Чемпионов — против "Барселоны", "Тоттенхэма" и "Интера".



Анхелиньо произвел хорошее впечатление на "горожан", и те воспользовались своей опцией, чтобы вернуть его. В новом сезоне испанец будет конкурировать за игровое время с Александром Зинченко и Бенжаменом Менди.



"Я в восхищении от того, что воссоединился с "Сити" — командой, которая при Пепе Гвардиоле играет в невероятный футбол. Для меня было удовольствием наблюдать за их игрой из Голландии".



"Сити" демонстрировал невероятную игру на протяжении двух последних сезонов, и я в большом восторге по поводу того, что возвращаюсь и буду помогать клубу развивать свой успех".



"Я убежден, что смогу улучшить свою игру под руководством Пепа, и я очень верю, что клуб будет становиться еще сильнее в предстоящие годы", — сообщил Анхелиньо.