Тилеманс достанется "Лестеру"

"Лестер" выиграл борьбу за полузащитника "Монако" Юри Тилеманса, который обойдется клубу с "Кинг Пауэр" в рекордные 40 миллионов фунтов.

Проявив себя с лучшей стороны за полсезона аренды у "лис", Тилеманс привлек внимание целого ряда клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", которым этим летом может потребоваться замена для Поля Погба и Кристиана Эриксена, соответственно.



Однако Daily Mail утверждает, что "Лестеру" удалось опередить более именитые клубы в борьбе за 22-летнего бельгийца. В данный момент переговоры по Юри находятся в завершающей стадии.



Главный тренер "лис" Брендан Роджерс убедил свой клуб потратиться на талантливого и перспективного игрока, а сам Тилеманс согласился вернуться на "Кинг Пауэр", где он заиграл на высоком уровне практически без адаптации.



Но перед тем, как будет подтверждено приобретение Тилеманса, забившего три гола и отдавшего пять результативных передач в 13 матчах, "Лестер" совершит другой трансфер. Речь о нападающем "Ньюкасла" Айозе Пересе, который уже проходит медицинское обследование и который присоединится к "лисам" в ближайшие 48 часов по сделке стоимостью 30 млн. фунтов.