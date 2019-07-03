Тилеманс достанется "Лестеру"

Юри Тилеманс "Лестер" выиграл борьбу за полузащитника "Монако" Юри Тилеманса, который обойдется клубу с "Кинг Пауэр" в рекордные 40 миллионов фунтов.

Проявив себя с лучшей стороны за полсезона аренды у "лис", Тилеманс привлек внимание целого ряда клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", которым этим летом может потребоваться замена для Поля Погба и Кристиана Эриксена, соответственно.

Однако Daily Mail утверждает, что "Лестеру" удалось опередить более именитые клубы в борьбе за 22-летнего бельгийца. В данный момент переговоры по Юри находятся в завершающей стадии.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс убедил свой клуб потратиться на талантливого и перспективного игрока, а сам Тилеманс согласился вернуться на "Кинг Пауэр", где он заиграл на высоком уровне практически без адаптации.

Но перед тем, как будет подтверждено приобретение Тилеманса, забившего три гола и отдавшего пять результативных передач в 13 матчах, "Лестер" совершит другой трансфер. Речь о нападающем "Ньюкасла" Айозе Пересе, который уже проходит медицинское обследование и который присоединится к "лисам" в ближайшие 48 часов по сделке стоимостью 30 млн. фунтов.


Метки Лестер, Монако, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2019 21:00

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  1. danilych89 03.07.2019 21:54 # danilych89
    Перес за 30, Тилеманс за 40. Чё там с трансферами "Арсенала"??

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  2. lampard78 03.07.2019 21:36 # lampard78
    Лисы при Роджерсе хороший футбол выдали. Интересно будет за ними понаблюдать в новом сезоне.

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