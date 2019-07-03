"Ливерпуль" развеял опасения насчет здоровья Кейта

"Ливерпуль" развеял опасения относительно состояния здоровья полузащитника Наби Кейта.

Напомним, минувший сезон оказался досрочно завершен для Кейта из-за травмы приводящих мышц бедра. Как Наби ни старался, а восстановиться к финалу Лиги Чемпионов 1 июля ему не удалось.



Несмотря на выражаемые "Ливерпулем" предостережения, сборная Гвинеи все равно взяла Кейта на Кубок Африки. Там у 24-летнего полузащитника случился рецидив предыдущей травмы, уже во втором матче группового этапа.



В связи с этим появились опасения, что экс-игрок "РБ Лейпциг" пропустит часть предсезонного периода или даже старт новой кампании, однако The Telegraph спешит успокоить болельщиков "красных".



Медицинский персонал "Ливерпуля" уже осмотрел Кейта и не расценивает рецидив как нечто серьезное. У Наби в любом случае будет сдвинут отпуск из-за участия в Кубке Африки, но к предсезонному турне по США он точно будет готов.



Добавим, что до Кубка Африки Кейта не имел игровой практики с ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны". В том числе и главный тренер "красных" Юрген Клопп неоднократно говорил, что его подопечный не восстановился на 100 процентов для поездки в свою национальную сборную.