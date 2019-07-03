"Норвич" заключил новый контракт с Пукки

Нападающий Теему Пукки, лучший бомбардир и лучший игрок минувшего сезона Чемпионшипа, заключил с "Норвичем" новый контракт на три года.

Пукки присоединился к "канарейкам" лишь прошлым летом и достался им совершенно бесплатно, однако 29-летний финн сразу же почувствовал себя в английском футболе как рыба в воде и завершил сезон с показателем в 30 голов во всех соревнованиях.



Теему не только взял несколько индивидуальных наград, но и помог "Норвичу" выйти в Премьер-Лигу. За свои успехи нападающий, также поигравший в Испании, Шотландии и Германии, получил новую сделку.



"Это удивительное ощущение. Я невероятным образом провел свой первый год здесь, и благодаря каждому мы с семьей почувствовал себя здесь как дома. Мы очень счастливы задержаться здесь подольше".



"Будучи ребенком, я мечтал выступать в Испании, но я всегда следил за Премьер-Лигой. Это лучшая лига в мире, поэтому я, конечно, хотел поиграть и здесь, и теперь это происходит. Я в предвкушении".



"Мы начинаем сезон с выезда к "Ливерпулю". Большая часть моей семьи живет в Ливерпуле, поэтому будет приятно сыграть там против победителей Лиги Чемпионов. Мы отправимся туда, чтобы постараться сыграть в свою лучшую игру, и я надеюсь, мы вернемся с положительным результатом", — сообщил Пукки.