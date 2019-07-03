"Юнайтед" хочет купить Бруну Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" действительно хочет приобрести полузащитника Бруну Фернандеша.

Фернандеш провел настолько выдающийся в плане результативных действий сезон за "Спортинг", что казалось, большие клубы Европы устроят отчаянную битву за игрока сборной Португалии.



Однако в июне стало известно, что интерес к Фернандешу потеряли "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" все еще сильно сомневается насчет 24-летнего полузащитника.



Сейчас источник из Португалии сообщил Sky Sports, что у "Юнайтед" нет никаких сомнений насчет Бруну. Потеряв Маруана Феллайни и Андера Эрреру, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер решительно хочет видеть Фернандеша в своей команде.



Более того, накануне агент Фернандеша прилетел в Англию, чтобы лично обсудить детали трансфера, стоимость которого может составить более 50 миллионов фунтов.