"Юнайтед" хочет купить Бруну Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" действительно хочет приобрести полузащитника Бруну Фернандеша.
Фернандеш провел настолько выдающийся в плане результативных действий сезон за "Спортинг", что казалось, большие клубы Европы устроят отчаянную битву за игрока сборной Португалии.
Однако в июне стало известно, что интерес к Фернандешу потеряли "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" все еще сильно сомневается насчет 24-летнего полузащитника.
Сейчас источник из Португалии сообщил Sky Sports, что у "Юнайтед" нет никаких сомнений насчет Бруну. Потеряв Маруана Феллайни и Андера Эрреру, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер решительно хочет видеть Фернандеша в своей команде.
Более того, накануне агент Фернандеша прилетел в Англию, чтобы лично обсудить детали трансфера, стоимость которого может составить более 50 миллионов фунтов.
03.07.2019 19:00
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нет новостей? не беда! Мю чего-то хочет!
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