Че Адамс хочет выиграть Премьер-Лигу с "Саутгемптоном"
Новичок "Саутгемптона" Че Адамс заявил о своих амбициях выиграть Премьер-Лигу со "святыми".
В минувший понедельник клуб с "Сент Мэри" объявил о приобретении 22-летнего Адамса у "Бирмингема" за 15 миллионов фунтов.
В лице Че "Саутгемптон" получил проверенного бомбардира, который забил 38 голов в 93 матчах за середняка Чемпионшипа.
И хотя минувший сезон "святые" завершили только на 16-й позиции в Премьер-Лиге, в новой кампании Адамс надеется навязать борьбу "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".
"Саутгемптон" — это громадный клуб. Конечно, мы хотим выиграть лигу. Конечно, достичь этого будет сложно".
"Однако ты должен ставить перед собой цели, чтобы их добиваться. С имеющимся у нас составом, который я видел в прошлом сезоне, я не вижу причин, которые бы не позволили нам выиграть Премьер-Лигу", — сообщил Адамс Give Me Sport.
03.07.2019 18:00
Просмотров: 351
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Со святыми быстрее чем с Арсеналом, правильно говорит малый.
(ответить)
молодец, настрой хороший. но смешно.
(ответить)
На воодушевлении от переезда в АПЛ парень ляпнул, не судите строго))
Перевалить за экватор и влезть в 10 можно будет считать за Чемпионство)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий