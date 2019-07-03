Че Адамс хочет выиграть Премьер-Лигу с "Саутгемптоном"

Новичок "Саутгемптона" Че Адамс заявил о своих амбициях выиграть Премьер-Лигу со "святыми".

В минувший понедельник клуб с "Сент Мэри" объявил о приобретении 22-летнего Адамса у "Бирмингема" за 15 миллионов фунтов.



В лице Че "Саутгемптон" получил проверенного бомбардира, который забил 38 голов в 93 матчах за середняка Чемпионшипа.



И хотя минувший сезон "святые" завершили только на 16-й позиции в Премьер-Лиге, в новой кампании Адамс надеется навязать борьбу "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".



"Саутгемптон" — это громадный клуб. Конечно, мы хотим выиграть лигу. Конечно, достичь этого будет сложно".



"Однако ты должен ставить перед собой цели, чтобы их добиваться. С имеющимся у нас составом, который я видел в прошлом сезоне, я не вижу причин, которые бы не позволили нам выиграть Премьер-Лигу", — сообщил Адамс Give Me Sport.