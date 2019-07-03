Че Адамс хочет выиграть Премьер-Лигу с "Саутгемптоном"

Че Адамс Новичок "Саутгемптона" Че Адамс заявил о своих амбициях выиграть Премьер-Лигу со "святыми".

В минувший понедельник клуб с "Сент Мэри" объявил о приобретении 22-летнего Адамса у "Бирмингема" за 15 миллионов фунтов.

В лице Че "Саутгемптон" получил проверенного бомбардира, который забил 38 голов в 93 матчах за середняка Чемпионшипа.

И хотя минувший сезон "святые" завершили только на 16-й позиции в Премьер-Лиге, в новой кампании Адамс надеется навязать борьбу "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".

"Саутгемптон" — это громадный клуб. Конечно, мы хотим выиграть лигу. Конечно, достичь этого будет сложно".

"Однако ты должен ставить перед собой цели, чтобы их добиваться. С имеющимся у нас составом, который я видел в прошлом сезоне, я не вижу причин, которые бы не позволили нам выиграть Премьер-Лигу", — сообщил Адамс Give Me Sport.


Метки Адамс, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 351

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kanoniru-poker 03.07.2019 18:33 # kanoniru-poker
    Со святыми быстрее чем с Арсеналом, правильно говорит малый.

    (ответить)

  2. manutd-20champ 03.07.2019 18:27 # manutd-20champ
    молодец, настрой хороший. но смешно.

    (ответить)

  3. andrew10 03.07.2019 18:09 # andrew10
    На воодушевлении от переезда в АПЛ парень ляпнул, не судите строго))
    Перевалить за экватор и влезть в 10 можно будет считать за Чемпионство)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: