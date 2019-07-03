Родри выплатил отступные по контракту с "Атлетико"
Полузащитник Родри приблизился к переходу в "Манчестер Сити", выплатив отступные по своему контракту с "Атлетико".
Напомним, "горожане" избрали Родри на роль преемника для Фернандиньо после того, как проиграли борьбу "Барселоне" за Френки Де Йонга. 23-летний испанец оказался открыт к отъезду из Мадрида.
Ранее этим летом сообщив руководству "Атлетико" о желании уйти, сейчас Родри перечислил на счет своего клуба 70 миллионов евро (63 млн. фунтов) отступных.
Выкупив свой трансфер у "Атлетико" на деньги "Сити", теперь Родри должен пройти медицинское обследование и связать свое будущее с чемпионами Премьер-Лиги, сообщает Evening Standard.
Также "горожане" близки к еще одному приобретению. По информации Sky Sports, клуб с "Этихад" выкупает обратно у ПСВ левого защитника Анхелиньо за 5.3 млн. фунтов.
03.07.2019 17:00
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Последние комментарии:
Коутиньо также делал
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Нефигасе методы обхода дерзкие. ФФП как ни работало, так никогда и не заработает.
Типо УЕФА захочет докапаться до Родри и Сити и примерно следующая картина.
УЕФА: Откуда у вас 63млн фунтов?
Родри: У дяди на чердаке в заначке нашёл.
УЕФА: И ваш переход в Сити с этим никак не связан?
Родри: Чтоб я сдох, клянусь нет.
УЕФА: Вот черт, ладно пойдем дальше Партизаны Лилли КПРы да Ростовы прессовать!
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Анхелино это супер, очень доставляла его игра, еще на предсезонке, два года назад!
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Родри 63 млн фунтов.
БЮджет аснла 39 млн фунтов.
Кроенке, продолжай ссать на геев.
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ахуенна кладут болт на ффп. Теперь осталось ебнуть Стяуа, Партизан и Рубин и орать что "ФФП работает"
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Это что какая то новая схема ?
С неймаром же так было
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