Родри выплатил отступные по контракту с "Атлетико"

Родри Полузащитник Родри приблизился к переходу в "Манчестер Сити", выплатив отступные по своему контракту с "Атлетико".

Напомним, "горожане" избрали Родри на роль преемника для Фернандиньо после того, как проиграли борьбу "Барселоне" за Френки Де Йонга. 23-летний испанец оказался открыт к отъезду из Мадрида.

Ранее этим летом сообщив руководству "Атлетико" о желании уйти, сейчас Родри перечислил на счет своего клуба 70 миллионов евро (63 млн. фунтов) отступных.

Выкупив свой трансфер у "Атлетико" на деньги "Сити", теперь Родри должен пройти медицинское обследование и связать свое будущее с чемпионами Премьер-Лиги, сообщает Evening Standard.

Также "горожане" близки к еще одному приобретению. По информации Sky Sports, клуб с "Этихад" выкупает обратно у ПСВ левого защитника Анхелиньо за 5.3 млн. фунтов.


Метки Анхелиньо, Атлетико, Манчестер Сити, ПСВ, Родри

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2014

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liver-red-son 03.07.2019 18:14 # liver-red-son
    Коутиньо также делал

    (ответить)

  2. andrew10 03.07.2019 18:06 # andrew10
    Нефигасе методы обхода дерзкие. ФФП как ни работало, так никогда и не заработает.
    Типо УЕФА захочет докапаться до Родри и Сити и примерно следующая картина.
    УЕФА: Откуда у вас 63млн фунтов?
    Родри: У дяди на чердаке в заначке нашёл.
    УЕФА: И ваш переход в Сити с этим никак не связан?
    Родри: Чтоб я сдох, клянусь нет.
    УЕФА: Вот черт, ладно пойдем дальше Партизаны Лилли КПРы да Ростовы прессовать!

    (ответить)

  3. mancityman 03.07.2019 17:59 # mancityman
    Анхелино это супер, очень доставляла его игра, еще на предсезонке, два года назад!

    (ответить)

  4. chelsea88 03.07.2019 17:27 # chelsea88
    Родри 63 млн фунтов.
    БЮджет аснла 39 млн фунтов.

    Кроенке, продолжай ссать на геев.

    (ответить)

  5. lfcynwa 03.07.2019 17:13 # lfcynwa
    ахуенна кладут болт на ффп. Теперь осталось ебнуть Стяуа, Партизан и Рубин и орать что "ФФП работает"

    (ответить)

  6. didier-11 03.07.2019 17:04 # didier-11
    Это что какая то новая схема ?
    С неймаром же так было

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: