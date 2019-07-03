Родри выплатил отступные по контракту с "Атлетико"

Полузащитник Родри приблизился к переходу в "Манчестер Сити", выплатив отступные по своему контракту с "Атлетико".

Напомним, "горожане" избрали Родри на роль преемника для Фернандиньо после того, как проиграли борьбу "Барселоне" за Френки Де Йонга. 23-летний испанец оказался открыт к отъезду из Мадрида.



Ранее этим летом сообщив руководству "Атлетико" о желании уйти, сейчас Родри перечислил на счет своего клуба 70 миллионов евро (63 млн. фунтов) отступных.



Выкупив свой трансфер у "Атлетико" на деньги "Сити", теперь Родри должен пройти медицинское обследование и связать свое будущее с чемпионами Премьер-Лиги, сообщает Evening Standard.



Также "горожане" близки к еще одному приобретению. По информации Sky Sports, клуб с "Этихад" выкупает обратно у ПСВ левого защитника Анхелиньо за 5.3 млн. фунтов.