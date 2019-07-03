"Арсенал" сделал запрос насчет Магуайра

"Арсенал" сделал свой запрос насчет защитника "Лестера" Харри Магуайра, выразив готовность заплатить 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Накануне стало известно, что "Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение за Магуайра до 70 млн. фунтов. "Манчестер Сити" не собирается отставать и тоже предложит такую же сумму.



Еще одним неожиданным претендентом на 26-летнего игрока сборной Англии — пускай и на короткое время — стал "Арсенал", утверждает The Sun в эксклюзивном материале.



На прошлой неделе "канониры" обратились насчет Магуайра, однако озвученная ими сумма в 50 млн. фунтов и близко не соответствует ожиданиям "лис". Получив отказ, лондонский клуб свернул свой интерес к защитнику.



Источник добавляет, что "Лестер" пойдет на сделку по Магуайру только за 85 млн. фунтов.