"Арсенал" сделал запрос насчет Магуайра
"Арсенал" сделал свой запрос насчет защитника "Лестера" Харри Магуайра, выразив готовность заплатить 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Накануне стало известно, что "Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение за Магуайра до 70 млн. фунтов. "Манчестер Сити" не собирается отставать и тоже предложит такую же сумму.
Еще одним неожиданным претендентом на 26-летнего игрока сборной Англии — пускай и на короткое время — стал "Арсенал", утверждает The Sun в эксклюзивном материале.
На прошлой неделе "канониры" обратились насчет Магуайра, однако озвученная ими сумма в 50 млн. фунтов и близко не соответствует ожиданиям "лис". Получив отказ, лондонский клуб свернул свой интерес к защитнику.
Источник добавляет, что "Лестер" пойдет на сделку по Магуайру только за 85 млн. фунтов.
03.07.2019 16:00
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- Ребят, мне только спросить!
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Пздц гейклуб посмешища)
Помойка с шитюками по 70кк предлагают, а эти с полтосом пытаются залезть.
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Арсенал жжёт! Тут два клуба уже 70 предложили, а они такие: "бля, ну, а вдруг прокатит"))) Ахаахах Это просто пиздец, товарищи!
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это просто позорище))
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ахахахахах
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вхаххаах, а сколькими траншами заплатят в течение скольких десятилетий не написали?))
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За 50 можем этим бичам бибу и бобу отдать
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орево.
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кееееееек
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Это новости рофлов ради?
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что они как нищие, 90 просят, 70 готовы заплатить, а они 50
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Лол. Куда нищеброды то лезут?
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