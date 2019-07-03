"Арсенал" сделал запрос насчет Магуайра

Харри Магуайр "Арсенал" сделал свой запрос насчет защитника "Лестера" Харри Магуайра, выразив готовность заплатить 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Накануне стало известно, что "Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение за Магуайра до 70 млн. фунтов. "Манчестер Сити" не собирается отставать и тоже предложит такую же сумму.

Еще одним неожиданным претендентом на 26-летнего игрока сборной Англии — пускай и на короткое время — стал "Арсенал", утверждает The Sun в эксклюзивном материале.

На прошлой неделе "канониры" обратились насчет Магуайра, однако озвученная ими сумма в 50 млн. фунтов и близко не соответствует ожиданиям "лис". Получив отказ, лондонский клуб свернул свой интерес к защитнику.

Источник добавляет, что "Лестер" пойдет на сделку по Магуайру только за 85 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Лестер, Магуайр

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 03.07.2019 16:44 # brown-ale
    - Ребят, мне только спросить!

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  2. chelsea88 03.07.2019 16:36 # chelsea88
    Пздц гейклуб посмешища)
    Помойка с шитюками по 70кк предлагают, а эти с полтосом пытаются залезть.

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  3. udaff 03.07.2019 16:35 # udaff
    Арсенал жжёт! Тут два клуба уже 70 предложили, а они такие: "бля, ну, а вдруг прокатит"))) Ахаахах Это просто пиздец, товарищи!

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  4. danilych89 03.07.2019 16:26 # danilych89
    это просто позорище))

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  5. scauzer11 03.07.2019 16:18 # scauzer11
    ахахахахах

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  6. pistolero-lfc 03.07.2019 16:16 # pistolero-lfc
    вхаххаах, а сколькими траншами заплатят в течение скольких десятилетий не написали?))

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  7. fanat-united 03.07.2019 16:14 # fanat-united
    За 50 можем этим бичам бибу и бобу отдать

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  8. farot 03.07.2019 16:13 # farot
    орево.

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  9. pozitiv4ik 03.07.2019 16:09 # pozitiv4ik
    кееееееек

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  10. dom1no 03.07.2019 16:02 # dom1no
    Это новости рофлов ради?

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  11. osivori 03.07.2019 16:01 # osivori
    что они как нищие, 90 просят, 70 готовы заплатить, а они 50

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  12. fc-oil 03.07.2019 16:01 # fc-oil
    Лол. Куда нищеброды то лезут?

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