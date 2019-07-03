Элдер Кошта сменил "Вулверхэмптон" на "Лидс"
"Лидс" взял в аренду с обязательством по выкупу вингера "Вулверхэмптона" Элдера Кошту.
В свое время Кошта стал рекордным приобретением "волков", а в сезоне 2016/17 был признан Игроком Года в команде с "Молинью".
Спустя еще год Элдер помог "волкам" выиграть Чемпионшип. В Премьер-Лиге 25-летний португалец выступал не столь эффектно, но 25 матчей провел и забил один гол.
Благодаря своему опыту выступлений в Чемпионшипе Кошта привлек интерес главного тренера "Лидса" Марсело Бьелсы, чья команда завершила минувший сезон на третьем месте и уступила в полуфинале плей-офф.
Сезон 2019/20 Элдер проведет на "Элланд Роуд" на правах аренды, а затем "белые" будут обязаны выкупить его за заранее оговоренную сумму — предположительно, 15 миллионов фунов.
03.07.2019 15:30
Просмотров: 326
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: