"Арсенал" улучшит предложение о покупке Захи

"Арсенал" готов улучшить свое предложение о покупке вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи, но уже держит в уме запасной вариант.

В минувший понедельник "Пэлас" отказался продать своего лучшего игрока в "Арсенал" за 40 миллионов фунтов. По слухам, "орлы" остались оскорблены и разгневаны столь малым предложением.



И хотя сам Заха не делает секрета из своего желания присоединиться к команде Унаи Эмери, "Пэлас" не отпустит Уилфрида с "Селхерст Парк" менее чем за 80 миллионов фунтов.



Столь высокая цена обусловлена в том числе и тем, что "орлы" должны будут поделиться долей с бывшим клубом Захи "Манчестер Юнайтед". Эта доля, как сообщает Evening Standard, выражается 25% и ограничена 15 млн. фунтов.



Несмотря на высокие запросы "Пэлас" и собственные скромные возможности, "Арсенал" пока не собирается отступать и сделает еще как минимум одно предложение по Захе.



Вместе с тем "канониры" прорабатывают запасной вариант и будут готовы переключить свое внимание на Ясина Браими, который доступен свободным агентом после истечения контракта с "Порту".



Однако "Арсенал" — не единственный претендент на Браими. Помимо нескольких клубов Премьер-Лиги, видеть у себя 29-летнего алжирца, требующего бонус в 3 млн. фунтов за переход, также хотят турецкие "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ".