"Тоттенхэм" поставил переговоры по Ло Чельсо на паузу

"Тоттенхэм" принял решение приостановить переговоры с "Реал Бетис" насчет покупки полузащитника Джовани Ло Чельсо.

После нескольких недель переговоров двум клубам не удалось приблизительно к компромиссу относительно стоимости Ло Чельсо, чей контракт предусматривает отступные в 88 миллионов фунтов.



"Реал Бетис" был готов снизить цену за 23-летнего игрока сборной Аргентины, но лишь до 70 млн. фунтов, что для "шпор", едва побивших свой трансферный рекорд покупкой Танги Ндомбеле у "Лиона", все равно много.



И хотя сам Джовани выразил желание поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино в Северном Лондоне, "Тоттенхэм" принял решение поставить переговоры с испанским клубом на паузу.



Как сообщает Sky Sports, "шпоры" еще могут вернуться за Ло Чельсо позже этим летом — например, в случае продажи Кристиана Эриксена, чей контракт истекает через 12 месяцев.