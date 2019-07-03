"Тоттенхэм" поставил переговоры по Ло Чельсо на паузу

Джовани Ло Чельсо "Тоттенхэм" принял решение приостановить переговоры с "Реал Бетис" насчет покупки полузащитника Джовани Ло Чельсо.

После нескольких недель переговоров двум клубам не удалось приблизительно к компромиссу относительно стоимости Ло Чельсо, чей контракт предусматривает отступные в 88 миллионов фунтов.

"Реал Бетис" был готов снизить цену за 23-летнего игрока сборной Аргентины, но лишь до 70 млн. фунтов, что для "шпор", едва побивших свой трансферный рекорд покупкой Танги Ндомбеле у "Лиона", все равно много.

И хотя сам Джовани выразил желание поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино в Северном Лондоне, "Тоттенхэм" принял решение поставить переговоры с испанским клубом на паузу.

Как сообщает Sky Sports, "шпоры" еще могут вернуться за Ло Чельсо позже этим летом — например, в случае продажи Кристиана Эриксена, чей контракт истекает через 12 месяцев.


Метки Ло Чельсо, Реал Бетис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2019 14:00

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  1. makeewadim 03.07.2019 15:01 # makeewadim
    Классная новость. Игрок вспышка.. Ван дер варт в млодости

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  2. januzaj00 03.07.2019 14:29 # januzaj00
    В ло щолси его, сколько раз можно повторять

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  3. stevie-g- 03.07.2019 14:22 # stevie-g-
    Просрут же топаря

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  4. chebrec 03.07.2019 14:20 # chebrec
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    Кина не будет

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