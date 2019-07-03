"Юнайтед" сделал улучшенное предложение Де Хеа

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение Давиду Де Хеа после того, как испанский голкипер отказался подписать новый контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, уже через 12 месяцев Де Хеа может стать свободным агентом. Учитывая это, клуб с "Олд Траффорд" надеется совершить прогресс в переговорах с Давидом в самое ближайшее время — чтобы успеть продать своего первого номера, если новая сделка окажется невозможна.

Как сообщает Evening Standard, до настоящего момента лучшее предложение "красных дьяволов" предусматривало повышение зарплаты Де Хеа до 350 тыс. фунтов в неделю, но Давиду этого было мало.

28-летний испанец требовал от "Юнайтед" повысить свое недельное жалование до 450 тыс. фунтов, чтобы встать в один ряд с нападающим Алексисом Санчесом.

И вот сейчас "дьяволы" решились улучшить свое предложение. О каких цифрах идет речь и насколько готов клуб подвинуться в переговорах, пока неясно, однако на "Олд Траффорд" ожидают получить ответ от Давида без промедлений.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2019 13:40

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  1. serg34 03.07.2019 14:41 # serg34
    Это реакция "Домино" (сперва Санчос затем Погда далее Фрэшврот), и бесхарактерный скам ведётся. Бедный красноносый, смотрит как буквально за пару тройку лет из клуба сделали помойку.

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  2. botan1k 03.07.2019 14:35 # botan1k
    Вудворд и правило "трёх ААА" (Аномалия менеджмента, агония в трансферах, астрономия в цифрах... )

    В поведении Давида есть аналогии с повестью "Гобсек" Оноре де Бальзака, где Де Хеа тот же Гобсек олицетвореющий неразумную скупость. Он будет смотреть з высока на членов остальной команды (вместе з Алексисом). Такое впечетление, что в МЮ создают ДНК подвластия денег в команде, а не духу "99" - главная цель накопление богатства. Я почти уверен, что деньги окажут негативное влияние на его и без того нестабильную игру.

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  3. chebrec 03.07.2019 14:23 # chebrec
    400 и по рукам

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  4. udaff 03.07.2019 14:18 # udaff
    Мда... С такой политикой МЮ далеко не уйдёт((( Давид, конечно, заслужил жирный контракт, но ёбаный врот! Что это за цифры такие? Нахуя так много? Ой нахлебаются ещё они там из-за разногласий и ссор на счёт бабла в раздевалке...

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  5. lampard78 03.07.2019 14:06 # lampard78
    Вуди дела ведёт - просто жесть. Решил клуб угробить что ли?

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  6. januzaj00 03.07.2019 13:56 # januzaj00
    450к вратарю. Иди нахуй срудворт

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