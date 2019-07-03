"Юнайтед" сделал улучшенное предложение Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение Давиду Де Хеа после того, как испанский голкипер отказался подписать новый контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, уже через 12 месяцев Де Хеа может стать свободным агентом. Учитывая это, клуб с "Олд Траффорд" надеется совершить прогресс в переговорах с Давидом в самое ближайшее время — чтобы успеть продать своего первого номера, если новая сделка окажется невозможна.



Как сообщает Evening Standard, до настоящего момента лучшее предложение "красных дьяволов" предусматривало повышение зарплаты Де Хеа до 350 тыс. фунтов в неделю, но Давиду этого было мало.



28-летний испанец требовал от "Юнайтед" повысить свое недельное жалование до 450 тыс. фунтов, чтобы встать в один ряд с нападающим Алексисом Санчесом.



И вот сейчас "дьяволы" решились улучшить свое предложение. О каких цифрах идет речь и насколько готов клуб подвинуться в переговорах, пока неясно, однако на "Олд Траффорд" ожидают получить ответ от Давида без промедлений.