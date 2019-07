Светская хроника за среду

"Реал" хочет включить Гарета Бэйла в сделку по Полю Погба. Харри Магуайр предпочитает "Манчестер Сити". "Манчестер Юнайтед" подешевел более чем на миллиард фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" жаждет включить своего вингера Гарета Бэйла в сделку по полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. (Daily Mail)



"Юнайтед" предложил 36 миллионов фунтов за испанского полузащитника загребского "Динамо" Дани Ольмо. (Daily Mail)



"Барселона" готовы выслушать предложение "Юнайтед" насчет защитника Самюэля Умтити. (Sport)



"Юнайтед" и "Вердер" заинтересованы в 18-летнем защитнике "Стоука" Натане Коллинсе. (The Sun)



Защитник "Лестера" Харри Магуайр по-прежнему предпочитает перейти в "Манчестер Сити", а не в "Юнайтед" из-за возможности сыграть в Лиге Чемпионов. (Daily Express)



Защитник "Борнмута" Натан Аке, вероятно, перейдет в "Сити" этим летом. (L'Equipe)



"Ювентус" готов отпустить защитника Леонардо Бонуччи в "Сити" за 45 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)



"Ливерпуль" и "Бавария" сделали запросы насчет вингера "Лилля" Николя Пепе. (L'Equipe)



Вингер Усман Дембеле хочет остаться в "Барселоне", несмотря на интерес "Ливерпуля" и "Баварии". (L'Equipe)



"Кристал Пэлас" совершенно не желает продавать вингера Уилфрида Заху в "Арсенал". (Daily Mirror)



Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни хочет покинуть "Эмирейтс" и вернуться во Францию этим летом. (L'Equipe)



"Селтик" хочет заставить "Арсенал" заплатить за защитника Кирана Тирни более 25 млн. фунтов. (Daily Star)



Свое предложение по Тирни готовит "Наполи". (Scottish Sun)



Экс-юниор "Манчестер Юнайтед" Равель Моррисон проходит просмотр в "Шеффилд Юнайтед". (Sky Sports)



Бывший капитан "Эвертона" Фил Ягиелка поддерживает форму с "Бернли". (Daily Mail)



Другое



Экс-капитан "Юнайтед" Неманья Видич может возглавить команду U-23 "красных дьяволов". (Daily Mirror)



Никто не может забить голкиперу "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссону с 4 мая. (Goal)



"Шеффилд Юнайтед" рискует не успеть завершить реконструкцию своего стадиона к старту сезона Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Относительно августа 2018 стоимость "Юнайтед", если учитывать стоимость акций клуба на фондовой бирже, снизилась на 1.2 млрд. фунтов. (Manchester Evening News)



"This is our City" — рекламный щит с таким лозунгом "Сити" установил в 100 метрах от стадиона "Юнайтед" "Олд Траффорд". Баннер рекламирует новую форму "горожан" от Puma. (Daily Mail)



"Сити" реализовал рекордное количество выездных футболок в первый день продаж новой формы. (Manchester Evening News)



Со следующего сезона в Ла Лиге появится женщина-рефери. (Evening Standard)