"Ньюкасл" нацелился на Роберто Мартинеса

"Ньюкасл" собирается обратиться насчет главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

В данный момент "сороки" подыскивают замену Рафаэлю Бенитесу, который так и не договорился о новом контракте и уже успел найти новую работу, возглавив китайский "Далянь Ифан".



Заменить одного испанца у руля "Ньюкасла" может другой испанец. Близкие к Федерации футбола Бельгии источники сообщили The Sun, что организация ожидает запроса от клуба с "Сент-Джеймс Парк" за разрешением вступить в переговоры с Мартинесом.



Роберто имеет опыт как игры, так и тренерской работы в Премьер-Лиге. Кроме того, Мартинес значительно укрепил свою репутацию, когда прошлым летом взял третье место со сборной Бельгии на ЧМ-2018 в России.



В сборной Бельгии 45-летний Мартинес получает менее 1 миллиона фунтов в год — "Ньюкасл" будет готов предложить ему несравнимо лучшие в финансовом плане условия.