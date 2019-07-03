"Ньюкасл" нацелился на Роберто Мартинеса

Роберто Мартинес "Ньюкасл" собирается обратиться насчет главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

В данный момент "сороки" подыскивают замену Рафаэлю Бенитесу, который так и не договорился о новом контракте и уже успел найти новую работу, возглавив китайский "Далянь Ифан".

Заменить одного испанца у руля "Ньюкасла" может другой испанец. Близкие к Федерации футбола Бельгии источники сообщили The Sun, что организация ожидает запроса от клуба с "Сент-Джеймс Парк" за разрешением вступить в переговоры с Мартинесом.

Роберто имеет опыт как игры, так и тренерской работы в Премьер-Лиге. Кроме того, Мартинес значительно укрепил свою репутацию, когда прошлым летом взял третье место со сборной Бельгии на ЧМ-2018 в России.

В сборной Бельгии 45-летний Мартинес получает менее 1 миллиона фунтов в год — "Ньюкасл" будет готов предложить ему несравнимо лучшие в финансовом плане условия.


Метки Мартинес, Ньюкасл, сборная Бельгии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 03.07.2019 12:48 # manutd-20champ
    физрук

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  2. ko1obok 03.07.2019 12:30 # ko1obok
    Кубок Лиги и понижение в чемпионшип в комплекте.

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