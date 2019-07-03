Лакасетт может заменить Гризманна в "Атлетико"

"Атлетико" хочет пригласить нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта на место уходящего в "Барселону" Антуана Гризманна.

"Атлетико" уже смирился с тем, что Гризманн покинет Мадрид. "Барселона" надеется представить Антуана в качестве своего новичка в четверг 11 июля, если верить Marca.



В данный момент два испанских клуба обсуждают размер компенсации за 28-летнего нападающего. Контракт Гризманна предусматривает отступные в 120 миллионов евро (108 млн. фунтов), но "Барселона" пытается снизить цену.



В любом случае "Атлетико" получит внушительную сумму, которая уже была досрочно потрачена — на приглашение 19-летнего Жоау Фелиша из "Бенфики". Однако главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне все еще нужен проверенный бомбардир.



Таковым, утверждает Daily Mirror, может стать 27-летний Лакасетт, партнер Гризманна по сборной Франции. В минувшем сезоне Премьер-Лиги Александр забил 13 голов и отдал восемь результативных передач, еще пять раз отличившись на пути к финалу Лиги Европы.



"Арсенал" не попал в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а потому не сможет закрывать глаза перед возможностью выгодно продать Лакасетта, чтобы пополнить свой трансферный бюджет на это лето.