Брат Арнаутовича раскритиковал "Вест Хэм"

Агент и брат Марко Арнаутовича раскритиковал "Вест Хэм" за отказ отпустить нападающего в Китай.

Напомним, накануне стало известно, что Арнаутович подал прошение о трансфере и вновь хочет уехать в Китай. Марко уже вел себя подобным образом в январе, но тогда впоследствии передумал покидать "Вест Хэм" и даже заключил новый контракт до 2023 года.



По информации Daily Mirror, неназванным китайским клубом, который пытается купить Марко на сей раз, является "Шанхай СИПГ". После того, как "молотобойцы" отклонили предложение в 19.7 миллионов фунтов, брат 30-летнего игрока сборной Австрии не стал сдерживать свое негодование.



"Он не корова или лошадь, которых вы можете привести на рынок. Он очень талантливый футболист, которого "Вест Хэм" просто использует. Его ценность для них выражается лишь цифрами".



"Вест Хэм" пытался избавиться от Марко вплоть до самого закрытия январского трансферного окна, и они все еще пытаются продать его прямо сейчас. Для них он лишь товар".



"Вест Хэм" до сих пор общается с китайским клубом. Он по-прежнему выставлен на продажу, и вопрос только в том, сколько денег "Вест Хэм" сможет выручить за него", — сообщил Даниэль Арнаутович Sky Sports.