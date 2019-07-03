"Астон Вилла" завершила приобретение Мораеса

"Астон Вилла" завершила приобретение нападающего "Брюгге" Уэсли Мораеса за рекордные для своего клуба 22 миллиона фунтов.

О том, что бирмингемский клуб согласовал приобретение 22-летнего бразильца, стало известно еще три недели назад. А сейчас Уэсли, наконец, получил разрешение на работу в Англии и смог официально присоединиться к "вилланам".



Мораес определенно добавить команде Дина Смита атакующей мощи — в минувшем сезоне Уэсли забил 17 голов сам и еще 10 раз помог отличиться партнерам по "Брюгге".



"Я был очень рад, когда узнал, что "Астон Вилла" заинтересована во мне. Также я очень рад, что стал рекордным приобретением, и теперь я надеюсь показать на футбольном поле, почему это так".



"Я надеюсь быстро освоиться, чтобы помогать команде выигрывать трофеи и подниматься по таблице. Для меня Премьер-Лига — это серьезное испытание. Здесь отличная лига, и я надеюсь быстро адаптироваться и показать, на что я способен", — сообщил Мораес.