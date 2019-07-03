Стив Никол призывает "Ливерпуль" вернуть Коутиньо

Легенда "Ливерпуля" Стив Никол считает, что "красные" должны вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны" этим летом.

За полтора проведенных в "Барселоне" года после своего перехода из "Ливерпуля" стоимостью 142 миллиона фунтов Коутиньо так и не смог стать основным игроком каталонской команды, в минувшем сезоне Ла Лиги забив только пять голов.



27-летний бразилец регулярно подвергался нападкам медиа и собственных болельщиков "Барселоны", а скорый переход на "Ноу Камп" Антуана Гризманна из "Атлетико" делает перспективы Филиппе весьма сомнительными.



Никол, четырежды становившийся чемпионом Англии с "Ливерпулем", видит в этом отличную возможность для "красных" вернуть Коутиньо — даже если это будет стоить 100 млн. фунтов.



"Вы всегда хотите иметь в команде еще больше бомбардиров. Игрок вроде Коутиньо идеально бы подошел "Ливерпулю".



"Прямо сейчас у них есть великолепная тройка нападения в лице Фирмино, Мане и Салаха, но порой им нужна передышка, чтобы сохранить свежесть. Я бы добавил к ним Коутиньо, но сможет ли "Ливерпуль" его себе позволить? Станут ли они платить за него 100 миллионов фунтов?"



"Но я скажу вам, если они вернут его, то получат отличный вариант игры. Я не думаю, что он стоит тех денег, которые "Барселона" за него заплатила. Я совершенно уверен, что его цена — до 90 миллионов фунтов".



"Этот парень является проверенным в Премьер-Лиге игроком. Его критикуют, но прямо сейчас он — надежда сборной Бразилии на Кубке Америки. Он идеален для того, чтобы создавать моменты и забивать голы".



"Поэтому, покупая Коутиньо, вы покупаете парня, которого критиковали в "Барселоне" в последнее время, но вы покупаете качественного игрока".



"Конечно, "Ливерпулю" необходимо усиление, им нужна глубина состава, и когда я говорю "глубина", я имею ввиду настоящее качество. Это то, что Коутиньо может им дать", — сообщил Никол ESPN.